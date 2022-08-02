МВД попросило заменить ректору «Шанинки» Зуеву СИЗО на домашний арест
МВД ходатайствовало об изменении меры пресечения на домашний арест для ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергея Зуева, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Тверского суда Москвы.
«В суд поступило ходатайство следствия об изменении меры пресечения в виде содержания под стражей на домашний арест в отношении Зуева», – сообщили в суде. Ходатайство будет рассмотрено 3 августа в 11:00 мск.
Уголовное дело, по которому проходит Зуев, возбуждено по факту хищения денег у ФГАУ «Фонд новых форм развития образования», выделенных в рамках реализации федерального проекта «Учитель года» нацпроекта «Образование».
В конце мая ТАСС сообщил, что следователи МВД проводят обыски у восьмерых бывших и нынешних сотрудников РАНХиГС по делу экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой. Ее обвиняют в хищении более 50 млн руб., принадлежащих фонду. По этому делу проходит бывший сотрудник фонда Максим Инкин, занимавший пост управляющего директора дивизиона «Цифровые платформы образования», которым руководила Ракова до своего увольнения, а также гражданский супруг экс-замминистра Артур Стеценко. Обвинение по делу также предъявили Зуеву. Все они содержатся под стражей, никто из фигурантов не признает вину. По делу также проходят ректор РАНХиГС Владимир Мау и проректор РАНХиГС Иван Федотов.
По версии следствия, Зуев вступил в преступный сговор с Раковой и бывшим замглавы указанного фонда Евгением Заком в 2018 г., когда занимал должность директора Института общественных наук РАНХиГС, чтобы похитить денежные средства вуза. Втроем они фиктивно трудоустроили двенадцать сотрудников Минпросвещения по совместительству на должности научных сотрудников института, рассказали в МВД. В результате учебному заведению был причинен ущерб на сумму более 20 млн руб.