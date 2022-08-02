МВД попросило заменить ректору «Шанинки» Зуеву СИЗО на домашний арест

В конце мая ТАСС сообщил, что следователи МВД проводят обыски у восьмерых бывших и нынешних сотрудников РАНХиГС по делу экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой. Ее обвиняют в хищении более 50 млн руб., принадлежащих фонду. По этому делу проходит бывший сотрудник фонда Максим Инкин, занимавший пост управляющего директора дивизиона «Цифровые платформы образования», которым руководила Ракова до своего увольнения, а также гражданский супруг экс-замминистра Артур Стеценко. Обвинение по делу также предъявили Зуеву. Все они содержатся под стражей, никто из фигурантов не признает вину. По делу также проходят ректор РАНХиГС Владимир Мау и проректор РАНХиГС Иван Федотов.