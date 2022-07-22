Проректора РАНХиГС Федотова арестовали по делу о мошенничестве

Федотов проходит по делу бывшего замминистра просвещения Марины Раковой, которое МВД возбудило в 2021 г. 30 июня Тверской суд поместил под домашний арест ректора РАНХиГС Владимира Мау, который проходит по тому же делу. ГУ МВД по Москве ранее сообщило, что Мау обвинили в хищении средств вуза. По данным источника «РИА Новости», Мау предъявили два эпизода мошенничества, ущерб по которым может достигнуть 40 млн руб., а также могут предъявить третий эпизод.