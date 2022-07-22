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Проректора РАНХиГС Федотова арестовали по делу о мошенничестве

Ведомости

Тверской суд Москвы отправил под домашний арест до 7 августа проректора РАНХиГС Ивана Федотова, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Федотов проходит по делу бывшего замминистра просвещения Марины Раковой, которое МВД возбудило в 2021 г. 30 июня Тверской суд поместил под домашний арест ректора РАНХиГС Владимира Мау, который проходит по тому же делу. ГУ МВД по Москве ранее сообщило, что Мау обвинили в хищении средств вуза. По данным источника «РИА Новости», Мау предъявили два эпизода мошенничества, ущерб по которым может достигнуть 40 млн руб., а также могут предъявить третий эпизод.

Уголовное дело в отношении Раковой возбудили в конце октября прошлого года. Ее обвинили в хищении более 50 млн руб. «Фонда новых форм развития образования» при реализации федерального проекта «Учитель года». Позднее ей предъявили еще одно обвинение в крупном мошенничестве на 9 млн руб. Ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергея Зуева по тому же делу обвинили в хищении более 21 млн руб. того же фонда.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных