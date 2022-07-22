Проректора РАНХиГС Федотова арестовали по делу о мошенничестве
Тверской суд Москвы отправил под домашний арест до 7 августа проректора РАНХиГС Ивана Федотова, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.
Федотов проходит по делу бывшего замминистра просвещения Марины Раковой, которое МВД возбудило в 2021 г. 30 июня Тверской суд поместил под домашний арест ректора РАНХиГС Владимира Мау, который проходит по тому же делу. ГУ МВД по Москве ранее сообщило, что Мау обвинили в хищении средств вуза. По данным источника «РИА Новости», Мау предъявили два эпизода мошенничества, ущерб по которым может достигнуть 40 млн руб., а также могут предъявить третий эпизод.
Уголовное дело в отношении Раковой возбудили в конце октября прошлого года. Ее обвинили в хищении более 50 млн руб. «Фонда новых форм развития образования» при реализации федерального проекта «Учитель года». Позднее ей предъявили еще одно обвинение в крупном мошенничестве на 9 млн руб. Ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергея Зуева по тому же делу обвинили в хищении более 21 млн руб. того же фонда.
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