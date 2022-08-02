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Общество

Жителям России запретили регистрироваться на экзамен по английскому TOEFL

Ведомости

Пользователи из России не могут зарегистрироваться на сдачу экзамена по английскому языку TOEFL, сообщается на сайте компании ETS, которая проводит соответствующий тест.

При попытке зарегистрировать аккаунт с местоположением в России появляется уведомление: «В целях соблюдения требований Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) мы не можем обработать ваш запрос». OFAC – это подразделение минфина США, которое занимается вопросами финансовой разведки и введением санкций.

TOEFL – экзамен на уровень владения английским языком. Его результаты нужны для поступления в вузы за границей и для приема на работу в англоязычных странах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных