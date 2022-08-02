Жителям России запретили регистрироваться на экзамен по английскому TOEFL

При попытке зарегистрировать аккаунт с местоположением в России появляется уведомление: «В целях соблюдения требований Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) мы не можем обработать ваш запрос». OFAC – это подразделение минфина США, которое занимается вопросами финансовой разведки и введением санкций.