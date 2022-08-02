Жителям России запретили регистрироваться на экзамен по английскому TOEFL
Пользователи из России не могут зарегистрироваться на сдачу экзамена по английскому языку TOEFL, сообщается на сайте компании ETS, которая проводит соответствующий тест.
При попытке зарегистрировать аккаунт с местоположением в России появляется уведомление: «В целях соблюдения требований Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) мы не можем обработать ваш запрос». OFAC – это подразделение минфина США, которое занимается вопросами финансовой разведки и введением санкций.
TOEFL – экзамен на уровень владения английским языком. Его результаты нужны для поступления в вузы за границей и для приема на работу в англоязычных странах.
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