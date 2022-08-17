В Минтруде предложили отсрочить изменения в расчете накопительной пенсии до 2025 года
«Обозначенные изменения предлагаются в целях недопущения резкого изменения показателя продолжительности ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии для застрахованных лиц, которые будут обращаться за установлением накопительной пенсии в 2023–2024 гг.», – пояснили в министерстве.
От расчетного периода выплат зависит размер ежемесячной накопительной пенсии. Ожидалось, что предложенный Минтрудом переход на расчет по данным Росстата (по численности мужчин и женщин в возрастах, соответственно, 60 и 55 лет и ожидаемой продолжительности их предстоящей жизни) начнется с 2023 г. Такой срок был установлен в 2020 г.
Если бы планы осуществились в срок, то ожидаемый период выплаты накопительной пенсии мог бы уменьшиться по сравнению с текущим значением (22 года). Ежемесячный размер накопительной пенсии, напротив, увеличился бы. Новые расчеты по предполагаемым периодам выплат Минтруд не приводит, пишет РБК.
Продолжительность жизни в России уменьшилась в 2020-2021 гг. из-за пандемии коронавируса. Как отметил профессор Финансового университета Александр Сафонов, если бы государство ориентировалось только на эту статистику, то размер ежемесячной выплаты был бы больше.
Заведующий лабораторией развития пенсионной системы НИУ ВШЭ Евгений Якушев добавил, что новая схема расчета накопительной пенсии по данным Росстата вводилась для того, чтобы «привести этот показатель в соответствие с реальной статистикой». В противном случае, по словам эксперта, Пенсионный фонд и негосударственные пенсионные фонды (НПФ) назначали бы пенсии себе в убыток.
Якушев уточнил, что в ситуации с колебаниями продолжительности жизни из-за пандемии лучше вообще ничего не менять, что Минтруд и сделал.
Пенсионные накопления появлялись на счетах тех россиян, кто в период работы после 2002 г. перечислял взносы на накопительную пенсию. С 2004 г. в системе остались только родившиеся в 1967 году и младше.
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