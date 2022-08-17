В Минтруде предложили отсрочить изменения в расчете накопительной пенсии до 2025 года

От расчетного периода выплат зависит размер ежемесячной накопительной пенсии. Ожидалось, что предложенный Минтрудом переход на расчет по данным Росстата (по численности мужчин и женщин в возрастах, соответственно, 60 и 55 лет и ожидаемой продолжительности их предстоящей жизни) начнется с 2023 г. Такой срок был установлен в 2020 г.