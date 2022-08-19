Минтруд прогнозирует рост уровня безработицы осенью

«Мы понимаем, что осенью, скорее всего, произойдет рост [безработицы]. Это связано и с сезонными параметрами, и с поведенческим фактором. И здесь самое важное, чтобы граждане, которые потенциально потеряют работу, либо окажутся под риском увольнения, знали, куда им обращаться за помощью», – сказала Мухтиярова в ходе ВКС регионами на площадке партии «Единая Россия».