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Минтруд прогнозирует рост уровня безработицы осенью

Ведомости

Министерство труда и социальной защиты РФ прогнозирует, что к осени этого года уровень безработицы в стране значительно вырастет из-за сезонных и поведенческих факторов, сообщает ТАСС со ссылкой на слова замминистра труда и социальной защиты России Елены Мухтияровой. В данный момент безработица сохраняется на исторически низком уровне в 3,9%.

«Мы понимаем, что осенью, скорее всего, произойдет рост [безработицы]. Это связано и с сезонными параметрами, и с поведенческим фактором. И здесь самое важное, чтобы граждане, которые потенциально потеряют работу, либо окажутся под риском увольнения, знали, куда им обращаться за помощью», – сказала Мухтиярова в ходе ВКС регионами на площадке партии «Единая Россия».

Кроме того, она отметила, что новый партийный проект «Моя карьера с «Единой Россией»» может помочь справиться с наплывом безработицы. В рамках проекта в пяти регионах будут открыты карьерные центры на базе общественных приемных партии. Его запуск запланирован на 1 сентября. Первые пять центров будут работать в Липецкой, Рязанской, Калужской областях, Камчатском крае и Республике Удмуртия.

В таких центрах волонтеры будут помогать посетителям регистрироваться на портале «Работа России» и получать доступ к услугам центров занятости. Помимо этого, будет организован прием экспертов, в числе которых будут юристы и сотрудники служб занятости: они будут давать консультации по написанию резюме, успешному прохождению собеседований, а также проведут консультации по развитию карьеры.

Наиболее уязвимой категорией Мухтиярова называет старшеклассников и выпускников, на них программа будет ориентирована в первую очередь.

30 июня президент по операционному управлению кадровой компании ANCOR Алексей Миронов заявил, что безработица в России вырастет до 7,8% к концу 2022 г. Однако он уточнил, что, согласно одному из сценариев, восстановление занятости может начаться в 2023 г. Рост числа безработицы Миронов связал с уходом множества компаний, персонал которых начнет попадать на рынок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных