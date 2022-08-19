Минтруд прогнозирует рост уровня безработицы осенью
Министерство труда и социальной защиты РФ прогнозирует, что к осени этого года уровень безработицы в стране значительно вырастет из-за сезонных и поведенческих факторов, сообщает ТАСС со ссылкой на слова замминистра труда и социальной защиты России Елены Мухтияровой. В данный момент безработица сохраняется на исторически низком уровне в 3,9%.
«Мы понимаем, что осенью, скорее всего, произойдет рост [безработицы]. Это связано и с сезонными параметрами, и с поведенческим фактором. И здесь самое важное, чтобы граждане, которые потенциально потеряют работу, либо окажутся под риском увольнения, знали, куда им обращаться за помощью», – сказала Мухтиярова в ходе ВКС регионами на площадке партии «Единая Россия».
Кроме того, она отметила, что новый партийный проект «Моя карьера с «Единой Россией»» может помочь справиться с наплывом безработицы. В рамках проекта в пяти регионах будут открыты карьерные центры на базе общественных приемных партии. Его запуск запланирован на 1 сентября. Первые пять центров будут работать в Липецкой, Рязанской, Калужской областях, Камчатском крае и Республике Удмуртия.
В таких центрах волонтеры будут помогать посетителям регистрироваться на портале «Работа России» и получать доступ к услугам центров занятости. Помимо этого, будет организован прием экспертов, в числе которых будут юристы и сотрудники служб занятости: они будут давать консультации по написанию резюме, успешному прохождению собеседований, а также проведут консультации по развитию карьеры.
Наиболее уязвимой категорией Мухтиярова называет старшеклассников и выпускников, на них программа будет ориентирована в первую очередь.
30 июня президент по операционному управлению кадровой компании ANCOR Алексей Миронов заявил, что безработица в России вырастет до 7,8% к концу 2022 г. Однако он уточнил, что, согласно одному из сценариев, восстановление занятости может начаться в 2023 г. Рост числа безработицы Миронов связал с уходом множества компаний, персонал которых начнет попадать на рынок.
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