ANCOR: безработица в России к концу года достигнет 7,8%

К концу 2022 г. безработица в России вырастет до 7,8%, такой прогноз дал президент по операционному управлению кадровой компании ANCOR Алексей Миронов на конференции «HR-форум», пишет «Коммерсантъ». По одному из сценариев, занятость начнет расти к лету 2023 г., по другому сценарию — безработица будет держаться на уровне 6,4–6,5% в течение нескольких лет.