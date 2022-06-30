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ANCOR: безработица в России к концу года достигнет 7,8%

Ведомости

К концу 2022 г. безработица в России вырастет до 7,8%, такой прогноз дал президент по операционному управлению кадровой компании ANCOR Алексей Миронов на конференции «HR-форум», пишет «Коммерсантъ». По одному из сценариев, занятость начнет расти к лету 2023 г., по другому сценарию — безработица будет держаться на уровне 6,4–6,5% в течение нескольких лет.

«Мы увидим определенный рост безработицы к концу года, поскольку многие компании уходят и персонал будет попадать на рынок, однако в следующем году, с учетом плохой демографии, спрос начнет восстанавливаться», — отметил вице-президент.

Наибольшее сокращение числа рабочих мест ожидается в сферах автомобилестроения, производства бытовой техники, производства удобрения, металлургии и строительства. При этом в таких областях, как текстильное производство, IT и телекоммуникации прогнозируется появление новых рабочих мест к концу года.

Число зарегистрированных безработных в России по данным на 20 июня составило 699 000 человек. По данным секретариата вице-премьера Татьяны Голиковой, количество тех, кто работает в режиме неполного рабочего дня или рабочей недели, сократилось до 129 800 человек, число находящихся в простое составило 128 400 человек.

Ранее по теме: Число зарегистрированных безработных в России выросло почти до 700 000 человек

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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