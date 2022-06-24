Число зарегистрированных безработных в России выросло почти до 700 000 человек
Число зарегистрированных безработных в России по данным на 20 июня составило 699 000 человек, сообщил ТАСС со ссылкой на секретариат вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.
Количество тех, кто работает в режиме неполного рабочего дня или рабочей недели, сократилось до 129 800 человек, число находящихся в простое составило 128 400 человек.
По данным на 10 июня, в России было зарегистрировано 687 000 безработных, 135 600 работников в простое и 130 300 человек, работающих в режиме неполного рабочего дня или рабочей недели.
2 июня министр экономического развития Максим Решетников заявил, что ситуация на рынке труда сейчас стабильна, а уровень безработицы достиг исторического минимума в 4%. Как уточнял позднее президент России Владимир Путин, рекордно низкий уровень был зафиксирован в апреле 2022 г., но, по его словам, риски на рынке труда сохраняются.
21 июня на расширенном заседании в Совете Федерации по социальной политике глава Минтруда Антон Котяков заявил, что на рынке труда наблюдается напряжение. По его словам, причиной тому послужило санкционное давление на Россию, и если в период с начала марта по конец мая количество зарегистрированных безработных колебалось около 660 000-680 000 человек, то с начала июня это число начало расти.
В Кремле знают, что часть компаний сворачивают производство, что ведет к неполной, частичной занятости или к увольнению, заявил позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что эта тема находится в числе приоритетных у правительства и им принимаются все необходимые меры.