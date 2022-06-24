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Число зарегистрированных безработных в России выросло почти до 700 000 человек

Ведомости

Число зарегистрированных безработных в России по данным на 20 июня составило 699 000 человек, сообщил ТАСС со ссылкой на секретариат вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Количество тех, кто работает в режиме неполного рабочего дня или рабочей недели, сократилось до 129 800 человек, число находящихся в простое составило 128 400 человек.

По данным на 10 июня, в России было зарегистрировано 687 000 безработных, 135 600 работников в простое и 130 300 человек, работающих в режиме неполного рабочего дня или рабочей недели.

2 июня министр экономического развития Максим Решетников заявил, что ситуация на рынке труда сейчас стабильна, а уровень безработицы достиг исторического минимума в 4%. Как уточнял позднее президент России Владимир Путин, рекордно низкий уровень был зафиксирован в апреле 2022 г., но, по его словам, риски на рынке труда сохраняются.

21 июня на расширенном заседании в Совете Федерации по социальной политике глава Минтруда Антон Котяков заявил, что на рынке труда наблюдается напряжение. По его словам, причиной тому послужило санкционное давление на Россию, и если в период с начала марта по конец мая количество зарегистрированных безработных колебалось около 660 000-680 000 человек, то с начала июня это число начало расти.

В Кремле знают, что часть компаний сворачивают производство, что ведет к неполной, частичной занятости или к увольнению, заявил позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что эта тема находится в числе приоритетных у правительства и им принимаются все необходимые меры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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