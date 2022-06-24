Число зарегистрированных безработных в России выросло почти до 700 000 человек

21 июня на расширенном заседании в Совете Федерации по социальной политике глава Минтруда Антон Котяков заявил, что на рынке труда наблюдается напряжение. По его словам, причиной тому послужило санкционное давление на Россию, и если в период с начала марта по конец мая количество зарегистрированных безработных колебалось около 660 000-680 000 человек, то с начала июня это число начало расти.