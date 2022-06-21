В Кремле ответили на вопрос о росте безработицы

«Действительно, мы знаем, что есть компании, которые сворачивают производство, что ведет к неполной, частичной занятости или к увольнению целого ряда наших граждан. Но насколько мы знаем, эта тема находится также в числе приоритетных у правительства и принимаются соответствующие меры для того, чтобы минимизировать последствия», — отметил он.