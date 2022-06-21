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Экономика

В Кремле ответили на вопрос о росте безработицы

Ведомости

Тема занятости населения России — одна из приоритетных у правительства, оно принимает меры, чтобы минимизировать последствия санкций для рынка труда, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Действительно, мы знаем, что есть компании, которые сворачивают производство, что ведет к неполной, частичной занятости или к увольнению целого ряда наших граждан. Но насколько мы знаем, эта тема находится также в числе приоритетных у правительства и принимаются соответствующие меры для того, чтобы минимизировать последствия», — отметил он.

На вопрос, считают ли в Кремле эти меры достаточными, Песков сказал, что пока рано говорить, потому что ситуация только начинается. «До сих пор с занятостью все было нормально», — добавил он. 

Ранее сегодня министр труда и соцзащиты Антон Котяков заявил, что в июне количество зарегистрированных безработных россиян растет и появляется напряжение на рынке труда. Министр связал это с санкционным давлением на Россию. По его словам, с 1 марта по 1 июня число зарегистрированных безработных колебалось в пределах 660 000—680 000 человек, однако в июне показатель начал расти.

2 июня министр экономического развития Максим Решетников заявил, что ситуация на рынке труда пока стабильна, а уровень безработицы достиг исторического минимума в 4%. Позднее президент России Владимир Путин отметил, что, несмотря на минимальный уровень безработицы, риски на рынке труда сохраняются. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных