В Кремле ответили на вопрос о росте безработицы
Тема занятости населения России — одна из приоритетных у правительства, оно принимает меры, чтобы минимизировать последствия санкций для рынка труда, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Действительно, мы знаем, что есть компании, которые сворачивают производство, что ведет к неполной, частичной занятости или к увольнению целого ряда наших граждан. Но насколько мы знаем, эта тема находится также в числе приоритетных у правительства и принимаются соответствующие меры для того, чтобы минимизировать последствия», — отметил он.
На вопрос, считают ли в Кремле эти меры достаточными, Песков сказал, что пока рано говорить, потому что ситуация только начинается. «До сих пор с занятостью все было нормально», — добавил он.
Ранее сегодня министр труда и соцзащиты Антон Котяков заявил, что в июне количество зарегистрированных безработных россиян растет и появляется напряжение на рынке труда. Министр связал это с санкционным давлением на Россию. По его словам, с 1 марта по 1 июня число зарегистрированных безработных колебалось в пределах 660 000—680 000 человек, однако в июне показатель начал расти.
2 июня министр экономического развития Максим Решетников заявил, что ситуация на рынке труда пока стабильна, а уровень безработицы достиг исторического минимума в 4%. Позднее президент России Владимир Путин отметил, что, несмотря на минимальный уровень безработицы, риски на рынке труда сохраняются.