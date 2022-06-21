Минтруд отметил рост напряженности на рынке труда

«В определенной степени мы видим, что напряжение на рынке труда постепенно начинает расти», – цитирует издание министра. По словам Котякова, это связано с санкционным давлением, оказываемом на Россию. Он отметил, что в период с 1 марта по 1 июня число зарегистрированных безработных колебалось в промежутке в 660 000-680 000 человек, но в июне этот показатель уже показывает рост числа людей, обратившихся в центры занятости.