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Минтруд отметил рост напряженности на рынке труда

Ведомости

В июне количество зарегистрированных безработными в России растет, появляется напряжение на рынке труда, заявил на расширенном заседании в Совете Федерации по социальной политике глава Минтруда Антон Котяков. Об этом сообщают «РИА Новости».

«В определенной степени мы видим, что напряжение на рынке труда постепенно начинает расти», – цитирует издание министра. По словам Котякова, это связано с санкционным давлением, оказываемом на Россию. Он отметил, что в период с 1 марта по 1 июня число зарегистрированных безработных колебалось в промежутке в 660 000-680 000 человек, но в июне этот показатель уже показывает рост числа людей, обратившихся в центры занятости.

2 июня министр экономического развития Максим Решетников заявлял, что ситуация на рынке труда сейчас стабильна, а уровень безработицы достиг исторического минимума в 4%. Как уточнял позднее президент России Владимир Путин, рекордно низкий уровень был зафиксирован в апреле 2022 г., но, по его словам, риски на рынке труда сохраняются.

3 июня вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что количество зарегистрированных безработных с 23 по 30 мая выросло на 11 500 до 686 400 человек. При этом число россиян, работающих неполный рабочий день или рабочую неделю, увеличилось на 2700 до 130 200, а число работников в простое выросло на 1200 до 131 900.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных