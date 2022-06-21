Минтруд отметил рост напряженности на рынке труда
В июне количество зарегистрированных безработными в России растет, появляется напряжение на рынке труда, заявил на расширенном заседании в Совете Федерации по социальной политике глава Минтруда Антон Котяков. Об этом сообщают «РИА Новости».
«В определенной степени мы видим, что напряжение на рынке труда постепенно начинает расти», – цитирует издание министра. По словам Котякова, это связано с санкционным давлением, оказываемом на Россию. Он отметил, что в период с 1 марта по 1 июня число зарегистрированных безработных колебалось в промежутке в 660 000-680 000 человек, но в июне этот показатель уже показывает рост числа людей, обратившихся в центры занятости.
2 июня министр экономического развития Максим Решетников заявлял, что ситуация на рынке труда сейчас стабильна, а уровень безработицы достиг исторического минимума в 4%. Как уточнял позднее президент России Владимир Путин, рекордно низкий уровень был зафиксирован в апреле 2022 г., но, по его словам, риски на рынке труда сохраняются.
3 июня вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что количество зарегистрированных безработных с 23 по 30 мая выросло на 11 500 до 686 400 человек. При этом число россиян, работающих неполный рабочий день или рабочую неделю, увеличилось на 2700 до 130 200, а число работников в простое выросло на 1200 до 131 900.