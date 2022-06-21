Чем правительство Москвы собирается занять персонал уходящих иностранных компаний

Безработным, зарегистрированным в центре занятости Москвы, работодатели предложат трехмесячные общественно полезные работы, которые будут оплачиваться. Характер вакансий для временного трудоустройства и общественных работ примерно одинаков (массовые специальности), следует из разъяснений департамента труда и соцзащиты населения, а также «Московского метрополитена», различия – в процедуре заполнения вакансий. Кандидатов на общественные работы на предприятия направляет центр занятости. А за временным трудоустройством должны обращаться сами работники компаний, приостановивших деятельность. По просьбе центра занятости Москвы текущий наниматель ставит их в известность о наличии для них временных мест у других работодателей.