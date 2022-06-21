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Чем правительство Москвы собирается занять персонал уходящих иностранных компаний

Оно подготовило временные рабочие места и общественные работы. Но нужны ли они самим работникам?
Юлиана Петрова Валерия Бородина
Варвара Гранкова

Правительство Москвы недавно отобрало более 140 работодателей, которые организуют для сотрудников предприятий, приостановивших деятельность, временные рабочие места или общественные работы, сообщила заместитель мэра Москвы по социальному развитию Анастасия Ракова. В списке преобладают центры госуслуг «Мои документы», а также территориальные центры социального обслуживания и ГБУ «Жилищник» (их несколько десятков). Временные и общественные работы организуют также «Московский метрополитен», Федеральная пассажирская компания (ФПК), «Почта России», «Магнит», сеть ресторанов «Росинтер», «Теремок», кондитерская фабрика «Рот фронт», туроператор детского отдыха «Мосгортур».

Сотрудники, находящиеся в простое, в процессе сокращения, отправленные в неоплачиваемый отпуск или переведенные на неполную рабочую неделю, смогут подработать в течение трех месяцев, сохраняя основное рабочее место и выплаты, положенные по закону. Такое временное трудоустройство сотрудников других работодателей – совершенно новая форма поддержки занятости, говорит партнер коллегии адвокатов «Солдаткин, Зеленая и партнеры» Ксения Михайличенко.

Безработным, зарегистрированным в центре занятости Москвы, работодатели предложат трехмесячные общественно полезные работы, которые будут оплачиваться. Характер вакансий для временного трудоустройства и общественных работ примерно одинаков (массовые специальности), следует из разъяснений департамента труда и соцзащиты населения, а также «Московского метрополитена», различия – в процедуре заполнения вакансий. Кандидатов на общественные работы на предприятия направляет центр занятости. А за временным трудоустройством должны обращаться сами работники компаний, приостановивших деятельность. По просьбе центра занятости Москвы текущий наниматель ставит их в известность о наличии для них временных мест у других работодателей.

В совокупности отобранные Москвой работодатели создадут 15 000 рабочих мест. Они предлагают вакансии администраторов, консультантов, архивистов, социальных работников, электромонтеров, слесарей-электриков, проводников пассажирских вагонов, продавцов-билетеров, поваров, барменов, официантов и вожатых, перечисляет Ракова. Например, у «Жилищника» на hh.ru сейчас открыты 202 вакансии на постоянную работу для инженеров, техников и мастеров по благоустройству, уборщиков, дорожных рабочих, слесарей сантехников, электромонтеров, юристов, экономистов и специалистов по закупкам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных