Число погибших в результате обстрела центра Донецка увеличилось до трех

На прошлой неделе ВСУ обстреляли Кировский район Донецка, в результате которого погибли два мирных жителя. Отмечалось, что обстрел велся с применением крупнокалиберной артиллерии и минометов. В начале месяца под обстрел попали железнодорожный вокзал в Донецке, а также драмтеатр, где должно было пройти прощание с погибшим полковником ДНР Ольгой Качурой. В результате обстрела драмтеатра погибли минимум 8 человек, в том числе девочка 2010 г. рождения.