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Общество

Число погибших в результате обстрела центра Донецка увеличилось до трех

Ведомости

Стало известно о еще одном погибшем мужчине в возрасте 25 лет в результате обстрелов Ворошиловского района в центре Донецка со стороны вооруженных формирований (ВФУ) Украины, об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

Ранее в штабе территориальной обороны ДНР сообщали о гибели двух мирных жителей. По его информации, жертвами обстрелов стали два мужчины в возрасте 51 года и 18 лет, еще 6 мирных жителей пострадали.

Также в результате обстрела были повреждены гостиница Central по ул. Артема, где проживают иностранные журналисты, и здание администрации главы ДНР. «При обстреле ВФУ с позиций в Орловке по Ворошиловскому району города разбиты жилые дома и автомобили по ул. 50 лет СССР, на пл. Нурмагомедова, ул. Челюскинцев, пр-ту Дзержинского, ул. Артема», — сказано в сообщении штаба теробороны ДНР.

По информации главы ДНР Дениса Пушилина, обстрел велся снарядами из артиллерии НАТО калибра 155 мм. Здание администрации подверглось прямому обстрелу. В Донецком агентстве новостей добавили, что снаряды попали в фасад, также пострадали правое крыло и верхний этаж, в здании начался пожар.

На прошлой неделе ВСУ обстреляли Кировский район Донецка, в результате которого погибли два мирных жителя. Отмечалось, что обстрел велся с применением крупнокалиберной артиллерии и минометов. В начале месяца под обстрел попали железнодорожный вокзал в Донецке, а также драмтеатр, где должно было пройти прощание с погибшим полковником ДНР Ольгой Качурой. В результате обстрела драмтеатра погибли минимум 8 человек, в том числе девочка 2010 г. рождения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных