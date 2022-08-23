Число погибших в результате обстрела центра Донецка увеличилось до трех
Стало известно о еще одном погибшем мужчине в возрасте 25 лет в результате обстрелов Ворошиловского района в центре Донецка со стороны вооруженных формирований (ВФУ) Украины, об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
Ранее в штабе территориальной обороны ДНР сообщали о гибели двух мирных жителей. По его информации, жертвами обстрелов стали два мужчины в возрасте 51 года и 18 лет, еще 6 мирных жителей пострадали.
Также в результате обстрела были повреждены гостиница Central по ул. Артема, где проживают иностранные журналисты, и здание администрации главы ДНР. «При обстреле ВФУ с позиций в Орловке по Ворошиловскому району города разбиты жилые дома и автомобили по ул. 50 лет СССР, на пл. Нурмагомедова, ул. Челюскинцев, пр-ту Дзержинского, ул. Артема», — сказано в сообщении штаба теробороны ДНР.
По информации главы ДНР Дениса Пушилина, обстрел велся снарядами из артиллерии НАТО калибра 155 мм. Здание администрации подверглось прямому обстрелу. В Донецком агентстве новостей добавили, что снаряды попали в фасад, также пострадали правое крыло и верхний этаж, в здании начался пожар.
На прошлой неделе ВСУ обстреляли Кировский район Донецка, в результате которого погибли два мирных жителя. Отмечалось, что обстрел велся с применением крупнокалиберной артиллерии и минометов. В начале месяца под обстрел попали железнодорожный вокзал в Донецке, а также драмтеатр, где должно было пройти прощание с погибшим полковником ДНР Ольгой Качурой. В результате обстрела драмтеатра погибли минимум 8 человек, в том числе девочка 2010 г. рождения.
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