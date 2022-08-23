Лесной пожар в Ростовской области локализовали на площади 54 га

По данным «Авиалесоохраны» на 00:00 мск 23 августа, на территории России действовал 101 лесной пожар на площади 102 050 га. Наиболее крупные пожары зарегистрированы в Якутии (три пожара на площади 74 902 га), Коми (37 возгораний на 10 643 га) и Рязанской области (два пожара на 7470 га). На их тушении задействовано 4114 человек, 738 единиц техники, 39 воздушных судов.