Лесной пожар в Ростовской области локализовали на площади 54 га
В Каменском лесничестве Ростовской области завершено тушение пожара, он локализован на 54 га, сообщили в Telegram-канале МЧС России.
«В Ростовской области локализовали лесной пожар в районе Каменский на площади 54 га. Работы по тушению проводилось в круглосуточном режиме. Тушение пожара осложняли высокие температуры и сильный ветер», – говорится в сообщении МЧС.
В тушении были задействованы 471 человек и 75 единиц техники, включая два вертолета Ми-8 МЧС России и пожарный поезд.
О пожаре в лесничестве МЧС России сообщило вечером 22 августа. Уточнялось, что в районе горела сухая трава на площади 20 га, позже площадь возгорания увеличилась до 50 га.
По данным «Авиалесоохраны» на 00:00 мск 23 августа, на территории России действовал 101 лесной пожар на площади 102 050 га. Наиболее крупные пожары зарегистрированы в Якутии (три пожара на площади 74 902 га), Коми (37 возгораний на 10 643 га) и Рязанской области (два пожара на 7470 га). На их тушении задействовано 4114 человек, 738 единиц техники, 39 воздушных судов.
Режим ЧС введен на всей территории Нижегородской и Рязанской областей, в Коми, Усть-Донецком муниципальном образовании Ростовской области, в Юринском муниципальном образовании Марий Эл, в Усть-Майском муниципальном образовании Якутии.