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Лесной пожар в Ростовской области локализовали на площади 54 га

Ведомости

В Каменском лесничестве Ростовской области завершено тушение пожара, он локализован на 54 га, сообщили в Telegram-канале МЧС России.

«В Ростовской области локализовали лесной пожар в районе Каменский на площади 54 га. Работы по тушению проводилось в круглосуточном режиме. Тушение пожара осложняли высокие температуры и сильный ветер», – говорится в сообщении МЧС.

В тушении были задействованы 471 человек и 75 единиц техники, включая два вертолета Ми-8 МЧС России и пожарный поезд.

О пожаре в лесничестве МЧС России сообщило вечером 22 августа. Уточнялось, что в районе горела сухая трава на площади 20 га, позже площадь возгорания увеличилась до 50 га.

По данным «Авиалесоохраны» на 00:00 мск 23 августа, на территории России действовал 101 лесной пожар на площади 102 050 га. Наиболее крупные пожары зарегистрированы в Якутии (три пожара на площади 74 902 га), Коми (37 возгораний на 10 643 га) и Рязанской области (два пожара на 7470 га). На их тушении задействовано 4114 человек, 738 единиц техники, 39 воздушных судов.

Режим ЧС введен на всей территории Нижегородской и Рязанской областей, в Коми, Усть-Донецком муниципальном образовании Ростовской области, в Юринском муниципальном образовании Марий Эл, в Усть-Майском муниципальном образовании Якутии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных