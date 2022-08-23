АТОР спрогнозировала снижение цен на российские курорты осенью только на 15%

С этой оценкой согласились и эксперты туристических компаний «Интурист» и Coral Travel. Они ожидают, что в этом году стоит рассчитывать на то, что снижение цен на размещение в зависимости от курорта и категории отеля не превысит 15%. По мнению Ромашкина, снизить стоимость проживания могут небольшие отели бюджетного и среднего сегмента, а от отелей премиум-класса этого ждать не придется. Он связывает это с тем, что постояльцы последних отелей оплатят размещение вне зависимости от скидки, в то время как «если бюджетный отель снизит цену на 500 руб. в сутки, его аудитория на это среагирует».