АТОР спрогнозировала снижение цен на российские курорты осенью только на 15%
Максимальное снижение стоимости туров на южные курорты России осенью составит 15%, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). Уточняется, что традиционно с началом осени на небольшой отрезок времени цены снижались на 25-30%.
Согласно прогнозам, если раньше стоимость размещения на прибрежных курортах в период между окончанием летних каникул и началом бархатного сезона с 25 августа по 5 сентября обычно снижалась из-за начала учебного года, то в этом году сильного спада в загрузке черноморских отелях, за исключением Крыма, не будет.
«Отели Краснодарского края хорошо заполняются, особенно в Сочи. Гостиницам нет необходимости дополнительно стимулировать продажи и привлекать туристов скидками. Поэтому такого заметного снижения цен в конце августа — начале сентября, как было в прошлые годы, уже не наблюдаем. Максимум, цены снизятся на этот период на 8–10%»,— отметил вице-президент АТОР Сергей Ромашкин.
С этой оценкой согласились и эксперты туристических компаний «Интурист» и Coral Travel. Они ожидают, что в этом году стоит рассчитывать на то, что снижение цен на размещение в зависимости от курорта и категории отеля не превысит 15%. По мнению Ромашкина, снизить стоимость проживания могут небольшие отели бюджетного и среднего сегмента, а от отелей премиум-класса этого ждать не придется. Он связывает это с тем, что постояльцы последних отелей оплатят размещение вне зависимости от скидки, в то время как «если бюджетный отель снизит цену на 500 руб. в сутки, его аудитория на это среагирует».
Глава Ростуризма Зарина Догузова ранее сообщала, что по итогам этого года число туристов, которые путешествуют внутри России, может достигнуть 61 млн человек.
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