Минцифры рассмотрит предложение о запрете рекламы фастфуда днем по ТВ
Минцифры прорабатывает предложение депутата Госдумы Яны Лантратовой о запрете телевизионной рекламы фастфуда и газировки в дневное время, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Обращение депутата Я.В. Лантратовой получено и находится на рассмотрении. Минцифры прорабатывает его совместно с Минпромторгом, ФАС и Роскомнадзором», – сообщили там.
С предложением запретить на ТВ рекламу фастфуда, газированных напитков и продуктов с высоким содержанием жира и соли с 07:00 до 22:00 Лантратова обратилась к главе Минцифры Максуту Шадаеву на прошлой неделе. По ее мнению, подобную рекламу необходимо сопровождать дисклеймером о характере влияния продукта на организм. Кроме того, депутат предложила запретить участвовать в рекламе этих товаров детям до 14 лет, непрофессиональным актерам и инфлюенсерам любого возраста. Депутат считает, что подобные меры посодействуют формированию у россиян здоровых пищевых привычек.
Ранее в июле исследование «Чек индекса» показало, что продажи в ресторанах быстрого питания в России вернулись к показателям прошлого года, при этом средний чек составляет 405 руб., что выше показателей 2021 г. на 15%, писал тогда «Коммерсант». Особой популярностью среди россиян пользуются хот-доги, сосиски в тесте, кофе в стаканчиках 0,3 л, а также квас 0,5 л.
Основной причиной, почему растет спрос на еду ресторанов быстрого питания, эксперты «Чек индекса» назвали рост внутреннего туризма, а также налаженной системы доставки. Так, показатели в 2022 г. в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи выросли на треть год к году.
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