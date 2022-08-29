Минцифры рассмотрит предложение о запрете рекламы фастфуда днем по ТВ

С предложением запретить на ТВ рекламу фастфуда, газированных напитков и продуктов с высоким содержанием жира и соли с 07:00 до 22:00 Лантратова обратилась к главе Минцифры Максуту Шадаеву на прошлой неделе. По ее мнению, подобную рекламу необходимо сопровождать дисклеймером о характере влияния продукта на организм. Кроме того, депутат предложила запретить участвовать в рекламе этих товаров детям до 14 лет, непрофессиональным актерам и инфлюенсерам любого возраста. Депутат считает, что подобные меры посодействуют формированию у россиян здоровых пищевых привычек.