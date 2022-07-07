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Дефицит кадров в общественном питании усилился из-за санкций

Что предпринимают сегодня сети фастфуда, чтобы привлечь поваров, официантов и уборщиков
Анастасия Баннова Александра Финаева
Острый дефицит персонала в общественном питании возник еще летом 2021 г. / Андрей Гордеев / Ведомости

Студентка Инна устроилась в столичную сеть пиццерий помощником повара на открытую кухню и отработала неделю. По ее словам, стажеры в пиццерии надолго не задерживаются, так как ставка для первой недели составляет всего 77 руб. за час. После обязательной аттестации, которая включает в себя сборку пиццы и приготовление напитков на скорость, а также знакомство с кассой, сотрудникам платят 200 руб. за час, но за эти деньги тоже мало кто хочет работать – очень длинные смены; порой приходится быть на ногах с 9 до 24 ч, рассказывает Инна. А чтобы претендовать на ставку в 230 руб., нужно проработать минимум три месяца и пройти вторую аттестацию, которую работодатель не спешит назначать, уточняет Инна.

О том, что люди не рвутся работать в общепите, свидетельствует динамика резюме и вакансий на hh.ru. В июне 2022 г. на hh.ru насчитывалось 79 191 резюме – всего на 2% больше по сравнению с июнем 2021 г. Число вакансий за год выросло намного сильнее – на 21% до 22 828 единиц. На одну вакансию в июне 2022 г. приходится 3,4 резюме, что свидетельствует о дефиците персонала.

Острый дефицит персонала в общественном питании возник еще летом 2021 г. Российские рестораторы тогда рассказывали «Ведомостям», что укомплектованы персоналом не более чем на 80%. Во время локдауна около 60 из 300 кофеен ГК «Шоколадница» в Москве и области работали навынос или доставляли заказы на дом. А сотрудники остальных кофеен находились на самоизоляции. После отмены локдауна на работу вернулись не все, сети не хватало персонала, особенно трудно оказалось восполнить недостаток поваров и уборщиц, говорила в 2021 г. «Ведомостям» руководитель подбора персонала ГК «Шоколадница» Милена Акопян.

По оценкам рекрутеров, многие сотрудники закрывшихся в пандемию кафе и ресторанов разочаровались в общепите как в стабильном работодателе и подались в курьеры, сборщики заказов и складские работники, где заработки выше, чем в общественном питании, хотя и не намного.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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