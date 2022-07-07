Дефицит кадров в общественном питании усилился из-за санкций

Студентка Инна устроилась в столичную сеть пиццерий помощником повара на открытую кухню и отработала неделю. По ее словам, стажеры в пиццерии надолго не задерживаются, так как ставка для первой недели составляет всего 77 руб. за час. После обязательной аттестации, которая включает в себя сборку пиццы и приготовление напитков на скорость, а также знакомство с кассой, сотрудникам платят 200 руб. за час, но за эти деньги тоже мало кто хочет работать – очень длинные смены; порой приходится быть на ногах с 9 до 24 ч, рассказывает Инна. А чтобы претендовать на ставку в 230 руб., нужно проработать минимум три месяца и пройти вторую аттестацию, которую работодатель не спешит назначать, уточняет Инна.