RT сообщил о задержании Гозмана в Москве
Оппозиционного общественного деятеля Леонида Гозмана (признан в России СМИ-иноагентом) задержали в Москве, сейчас он находится в Тверском ОВД, сообщает RT со ссылкой на источник.
По данным телеканала, Гозмана обвиняют в публичном отождествлении СССР с нацистской Германией в нескольких постах в соцсетях.
Новый закон дополнил Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) статьей о штрафах за нарушение установленного федеральным законом запрета публичного отождествления действий руководства, командования и военнослужащих СССР с действиями руководства и военнослужащих нацистской Германии и европейских стран «оси» в ходе Второй мировой войны. Также нарушением будет считаться отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы, следует из документа.
За публичное высказывание с отождествлением «целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии» гражданам будет грозить штраф в размере от 1000 до 2000 руб. либо административный арест до 15 суток, юрлицам – штраф от 10 000 до 50 000 руб., должностным лицам – штраф от 2000 до 4000 руб. При повторном нарушении суммы штрафов увеличиваются, для юрлиц возможно и приостановление деятельности на срок до 90 суток.
25 июля сотрудники полиции задержали Гозмана, сообщив об объявлении политика в федеральный розыск, однако, как сообщил его адвокат Михаил Бирюков, оснований для розыска не было, так как ему не предъявили каких-либо обвинений. Позднее в тот же день Гозмана отпустили после ошибочного задержания.
Гозман работал советником Анатолия Чубайса в 1996-1998 гг., когда тот занимал пост руководителя администрации президента РФ, а затем первого вице-премьера правительства РФ. После чего он работал в РАО «ЕЭС России» все также с Чубайсом, там он занял пост советника его руководителя и стал членом совета директоров. С 2008 г. работал с Чубайсом в «Роснано» (изначально «Роснанотехнологии»).
15 июля Гозман был задержан по делу, возбужденному по ст. 330.2 УК РФ «Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства иностранного государства», писал ТАСС. Его допросили в СК в качестве подозреваемого, сообщал Бирюков. Адвокат также отметил, что дело возбудили, так как оппозиционер пропустил срок для подачи уведомления: он сделал это в 2019 г., однако должен был годом ранее.
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