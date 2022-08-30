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Прокуратура потребовала запретить песню Оксимирона «Последний звонок»

Ведомости

Прокуратура требует признать материалы рэпера Оксимирона экстремистскими из-за «публичного оправдания идеологии насилия». Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на руководителя пресс-службы столичного надзорного ведомства Людмилу Нефедову.

«Согласно акту комплексного психолого-лингвистического исследования, в одном из музыкальных произведений исполнителя содержатся признаки публичного оправдания насильственных действий и идеологии насилия», — пояснила собеседница агентства.

Отмечается, что клип на трек размещен в свободном доступе в социальных сетях и на видеохостинге. Источник издания в правоохранительных органах уточнил, что речь идет о песне «Последний звонок» и клипе на нее.

Накануне в пресс-службе Замоскворецкого суда Москвы сообщили о просьбе исполняющего обязанности прокурора Москвы Сергея Савенкова признать экстремистскими материалы Оксимирона, распространяемые в интернете. Уточнялось, что административный иск зарегистрирован. Дата рассмотрения иска пока что не назначена.

После начала спецоперации России на Украине Оксимирон покинул страну и публично раскритиковал действия российских властей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных