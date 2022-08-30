Прокуратура потребовала запретить песню Оксимирона «Последний звонок»
Прокуратура требует признать материалы рэпера Оксимирона экстремистскими из-за «публичного оправдания идеологии насилия». Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на руководителя пресс-службы столичного надзорного ведомства Людмилу Нефедову.
«Согласно акту комплексного психолого-лингвистического исследования, в одном из музыкальных произведений исполнителя содержатся признаки публичного оправдания насильственных действий и идеологии насилия», — пояснила собеседница агентства.
Отмечается, что клип на трек размещен в свободном доступе в социальных сетях и на видеохостинге. Источник издания в правоохранительных органах уточнил, что речь идет о песне «Последний звонок» и клипе на нее.
Накануне в пресс-службе Замоскворецкого суда Москвы сообщили о просьбе исполняющего обязанности прокурора Москвы Сергея Савенкова признать экстремистскими материалы Оксимирона, распространяемые в интернете. Уточнялось, что административный иск зарегистрирован. Дата рассмотрения иска пока что не назначена.
После начала спецоперации России на Украине Оксимирон покинул страну и публично раскритиковал действия российских властей.
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