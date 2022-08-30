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Общество

Дело о растрате 1,6 млрд рублей экс-руководителями РАМ банка направлено в суд

Ведомости

Генпрокуратура России направила в Пресненский районный суд Москвы уголовное дело в отношении трех бывших руководителей лишенного лицензии РАМ банка, обвиняемых в растрате более 1,6 млрд руб. (ч. 4 ст. 160 УК РФ – присвоение или растрата), сообщается на сайте ведомства.

Дело возбуждено в отношении председателя правления и кредитного комитета ООО «РАМ Банк» Натальи Асанович, председателя совета директоров банка Дениса Ширяева, а также бенефициара банка Жасулана Тулепбекова. Следствие считает, что обвиняемые с февраля 2016 г. по июль 2019 г. в составе организованной группы с неустановленными лицами заключили заведомо невозвратные кредиты с подконтрольными соучастникам организациями, выведя таким образом активы банка на 1,6 млрд руб.

«Уголовное дело направлено в Пресненский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу», – сообщили в Генпрокуратуре.

О задержании и последующем аресте трех экс-руководителей РАМ банка МВД России сообщало еще в феврале 2021 г. Тогда отмечалось, что действия злоумышленников привели к банкротству банка. В домах и офисах подозреваемых было проведено свыше 50 обысков, а операцию по задержанию проводили сотрудники следственного департамента МВД вместе с сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции.

РАМ банк, занимавший 296-е место в банковской системе России, был лишен лицензии ЦБ в июле 2019 г. Тогда регулятор отмечал, что банк занижал размер резервов на возможные потери по ссудной задолженности, чтобы скрыть свое реальное финансовое положение, заключал «схемные» сделки, позволявшие обеспечить формальное соблюдение установленных требований к размеру капитала и обязательных нормативов, а также нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность. Обязательства РАМ банка выли возложены на госкорпорацию «Агентство по страхованию вкладов».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных