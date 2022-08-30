Дело о растрате 1,6 млрд рублей экс-руководителями РАМ банка направлено в суд

РАМ банк, занимавший 296-е место в банковской системе России, был лишен лицензии ЦБ в июле 2019 г. Тогда регулятор отмечал, что банк занижал размер резервов на возможные потери по ссудной задолженности, чтобы скрыть свое реальное финансовое положение, заключал «схемные» сделки, позволявшие обеспечить формальное соблюдение установленных требований к размеру капитала и обязательных нормативов, а также нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность. Обязательства РАМ банка выли возложены на госкорпорацию «Агентство по страхованию вкладов».