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Общество

В Финляндии списали все поезда Allegro, ходившие между Хельсинки и Петербургом

Ведомости

Финский железнодорожный перевозчик VR списал весь подвижной состав и запасные части, связанные с поездами Allegro, на 45,4 млн евро, следует из из финансовой отчетности компании за первое полугодие. Движение поездов Allegro осуществлялось между Хельсинки и Санкт-Петербургом.

«Группа списала весь подвижной состав восточного (российского) сообщения, связанный с Allegro, и запасные части на общую сумму 45,4 млн евро», — следует из отчетности. На конец июня VR Group сократила объем грузоперевозок на российском направлении на 60%.

6 апреля VR Group сообщила о решении окончательно прекратить грузовые перевозки в Россию и из России.

5 июля стало известно, что финский железнодорожный перевозчик VR Transpoint не планирует возобновлять движение пассажирских поездов Allegro, курсирующих между Финляндией и Россией, несмотря на снятие всех коронавирусных ограничений. Компания перестала принимать поезда из России с 27 марта. Такое решение было принято в связи с санкциями против РЖД.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных