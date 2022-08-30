В Финляндии списали все поезда Allegro, ходившие между Хельсинки и Петербургом

5 июля стало известно, что финский железнодорожный перевозчик VR Transpoint не планирует возобновлять движение пассажирских поездов Allegro, курсирующих между Финляндией и Россией, несмотря на снятие всех коронавирусных ограничений. Компания перестала принимать поезда из России с 27 марта. Такое решение было принято в связи с санкциями против РЖД.