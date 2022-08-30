В Финляндии списали все поезда Allegro, ходившие между Хельсинки и Петербургом
Финский железнодорожный перевозчик VR списал весь подвижной состав и запасные части, связанные с поездами Allegro, на 45,4 млн евро, следует из из финансовой отчетности компании за первое полугодие. Движение поездов Allegro осуществлялось между Хельсинки и Санкт-Петербургом.
«Группа списала весь подвижной состав восточного (российского) сообщения, связанный с Allegro, и запасные части на общую сумму 45,4 млн евро», — следует из отчетности. На конец июня VR Group сократила объем грузоперевозок на российском направлении на 60%.
6 апреля VR Group сообщила о решении окончательно прекратить грузовые перевозки в Россию и из России.
5 июля стало известно, что финский железнодорожный перевозчик VR Transpoint не планирует возобновлять движение пассажирских поездов Allegro, курсирующих между Финляндией и Россией, несмотря на снятие всех коронавирусных ограничений. Компания перестала принимать поезда из России с 27 марта. Такое решение было принято в связи с санкциями против РЖД.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.