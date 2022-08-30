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Общество

В США впервые зафиксировали смерть зараженного оспой обезьян

Ведомости

Медики в Техасе сообщили о первом в США случае смерти пациента с диагностированной оспой обезьян, передает CNBC.

Отмечается, что иммунная система умершего была сильно ослаблена и медики пока не установили, стала ли именно оспа обезьян причиной его смерти. Всего в США, по официальным данным, зарегистрировано 18 000 случаев данного заболевания. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), во всем мире зафиксировано 15 смертей, вызванных оспой обезьян.

Оспа обезьян – вирусное, передающееся от животного к человеку заболевание, которое может также передаваться и от человека к человеку при тесном физическом контакте. Симптомы этого заболевания включают в себя лихорадку, сильную головную боль, мышечные боли, а также высыпания или поражения кожи спустя один–три дня после повышения температуры. При этом, как указывает ВОЗ, симптомы обычно сохраняются две–четыре недели и самопроизвольно исчезают без лечения, однако при серьезных осложнениях заболевание может привести к тяжелым последствиям и смерти.

Впервые о зараженном оспой обезьян сообщили в Великобритании 7 мая. 12 июля первый случай был зарегистрирован в России, больной уже полностью здоров и его выписали из больницы 2 августа.

23 июля глава ВОЗ объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного масштаба. В организации отмечали, что риск распространения заболевания особенно высок в Европе. Всего выявлено менее 50 000 случаев заболевания в 99 странах мира.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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