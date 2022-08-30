В США впервые зафиксировали смерть зараженного оспой обезьян
Медики в Техасе сообщили о первом в США случае смерти пациента с диагностированной оспой обезьян, передает CNBC.
Отмечается, что иммунная система умершего была сильно ослаблена и медики пока не установили, стала ли именно оспа обезьян причиной его смерти. Всего в США, по официальным данным, зарегистрировано 18 000 случаев данного заболевания. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), во всем мире зафиксировано 15 смертей, вызванных оспой обезьян.
Оспа обезьян – вирусное, передающееся от животного к человеку заболевание, которое может также передаваться и от человека к человеку при тесном физическом контакте. Симптомы этого заболевания включают в себя лихорадку, сильную головную боль, мышечные боли, а также высыпания или поражения кожи спустя один–три дня после повышения температуры. При этом, как указывает ВОЗ, симптомы обычно сохраняются две–четыре недели и самопроизвольно исчезают без лечения, однако при серьезных осложнениях заболевание может привести к тяжелым последствиям и смерти.
Впервые о зараженном оспой обезьян сообщили в Великобритании 7 мая. 12 июля первый случай был зарегистрирован в России, больной уже полностью здоров и его выписали из больницы 2 августа.
23 июля глава ВОЗ объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного масштаба. В организации отмечали, что риск распространения заболевания особенно высок в Европе. Всего выявлено менее 50 000 случаев заболевания в 99 странах мира.
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