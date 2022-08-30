В США впервые зафиксировали смерть зараженного оспой обезьян

Оспа обезьян – вирусное, передающееся от животного к человеку заболевание, которое может также передаваться и от человека к человеку при тесном физическом контакте. Симптомы этого заболевания включают в себя лихорадку, сильную головную боль, мышечные боли, а также высыпания или поражения кожи спустя один–три дня после повышения температуры. При этом, как указывает ВОЗ, симптомы обычно сохраняются две–четыре недели и самопроизвольно исчезают без лечения, однако при серьезных осложнениях заболевание может привести к тяжелым последствиям и смерти.