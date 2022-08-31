57% рекламных агентств сократили сотрудников после ухода западных брендов из России

Чуть больше четверти опрошенных (27%) сказали, что увольняли сотрудников в подразделениях по развитию бизнеса агентств и клиентского сервиса. Еще 20% признались, что сокращали креативщиков, столько же отказывались от услуг дизайнеров и команды препродакшена. 17% увольняли сотрудников спонсорских отделов, 19% — специалистов по медиапланированию и закупкам.