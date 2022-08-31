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Общество

57% рекламных агентств сократили сотрудников после ухода западных брендов из России

Ведомости

После ухода с российского рынка западных компаний больше половины рекламных агентств в России начали массово увольнять сотрудников. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты опроса, проведенного в июне-июле исследовательским центром АКАР среди HR-специалистов московских рекламных агентств.

Согласно результатам исследования, с марта по июль уволили часть сотрудников 57% рекламных агентств. При этом 46% из них оставили только половину штата. 

28% опрошенных рассказали, что чаще всего увольняли работников бэк-офиса (IT-отдел, бухгалтерия, отдел кадров). Столько же респондентов заявили, что сокращали специалистов в области performance (продвижение, в котором рекламодатели платят за выполнение KPI).

Чуть больше четверти опрошенных (27%) сказали, что увольняли сотрудников в подразделениях по развитию бизнеса агентств и клиентского сервиса. Еще 20% признались, что сокращали креативщиков, столько же отказывались от услуг дизайнеров и команды препродакшена. 17% увольняли сотрудников спонсорских отделов, 19% — специалистов по медиапланированию и закупкам.

Также половина агентств заявила, что урезала зарплаты сотрудникам. Труднее всего пришлось креативщикам — их зарплату сократили 34% компаний. Еще 31% организаций перевели команду на удаленную работу, чтобы уменьшить затраты на офисы.

Как пишет «Коммерсантъ», большинство крупных рекламных агентств отказались от комментариев. Российские компании «Игроник» и SA Media отрицают сокращение сотрудников, но указывают на сокращение штата у конкурентов.

Исполнительный директор SA Media Никита Прибыловский отметил, что на увольнениях в международных рекламных группах сказался уход зарубежных брендов с российского рынка и остановка их рекламных активностей. «Потери выручки у таких игроков составили 20–80%, отсюда и разный масштаб сокращений»,— отметил он.

HR-директор группы «Игроник» Елена Буренок добавила, что новая волна сокращений на рынке ожидается осенью. По мнению президента агентства Progress Дмитрия Солопова, ситуация с увольнениями и уменьшением зарплат в рекламных агентствах будет усугубляться и дальше.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных