В Чите уволили воспитателей, выдавших детям грамоты с гербом Украины

Ранее в местных СМИ появились сообщения о выданных в детском саду Читы грамотах с изображением герба Украины. Так, ИА «Чита.ру» со ссылкой на родителя одного из детей писало, что воспитанники получили грамоты 30 августа за участие в конкурсе «Мистер и мисс лето — 2022».