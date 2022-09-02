В Чите уволили воспитателей, выдавших детям грамоты с гербом Украины
В Чите уволили руководителя и педагога детского сада, где воспитанникам выдали грамоты с гербом Украины, передает пресс-служба Минобразования Забайкальского края на своей странице во «ВКонтакте».
«Учредителем дошкольной организации – комитетом образования Читы — проведена служебная проверка, которая подтвердила факт халатности педагога и руководителя, формального отношения к должностным обязанностям. По данным учредителя, сотрудник и руководитель освобождены от занимаемых должностей», — говорится в сообщении.
Министерство пообещало «усилить» информационную работу среди руководителей образовательных учреждений, в первую очередь – дошкольных, и педагогических работников о «недопустимости халатного отношения к своим профессиональным обязанностям».
Ранее в местных СМИ появились сообщения о выданных в детском саду Читы грамотах с изображением герба Украины. Так, ИА «Чита.ру» со ссылкой на родителя одного из детей писало, что воспитанники получили грамоты 30 августа за участие в конкурсе «Мистер и мисс лето — 2022».
По словам собеседника издания, позже руководство детсада попросило сдать грамоты обратно и пообещало их заменить.
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