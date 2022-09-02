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В Чите уволили воспитателей, выдавших детям грамоты с гербом Украины

Ведомости

В Чите уволили руководителя и педагога детского сада, где воспитанникам выдали грамоты с гербом Украины, передает пресс-служба Минобразования Забайкальского края на своей странице во «ВКонтакте».

«Учредителем дошкольной организации – комитетом образования Читы — проведена служебная проверка, которая подтвердила факт халатности педагога и руководителя, формального отношения к должностным обязанностям. По данным учредителя, сотрудник и руководитель освобождены от занимаемых должностей», — говорится в сообщении.

Министерство пообещало «усилить» информационную работу среди руководителей образовательных учреждений, в первую очередь – дошкольных, и педагогических работников о «недопустимости халатного отношения к своим профессиональным обязанностям».

Ранее в местных СМИ появились сообщения о выданных в детском саду Читы грамотах с изображением герба Украины. Так, ИА «Чита.ру» со ссылкой на родителя одного из детей писало, что воспитанники получили грамоты 30 августа за участие в конкурсе «Мистер и мисс лето — 2022».

По словам собеседника издания, позже руководство детсада попросило сдать грамоты обратно и пообещало их заменить.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных