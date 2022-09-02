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Один человек погиб при пожаре в курском ТЦ

Ведомости

Один человек погиб в результате пожара в курском торговом центре, об этом со ссылкой на ГУ МЧС региона сообщило агентство «РИА Новости». Предположительно, это был сотрудник ТЦ. 

«Один человек пострадал, он был передан медикам, скончался в карете скорой помощи», — рассказали в МЧС. Погибшим оказался мужчина в возрасте 40 лет. 

Сегодня в Курске на улице Хрущева загорелся ТЦ «Бумеранг», возгорание произошло на третьем этаже, общая площадь пожара достигла 400 кв. м. Пожар удалось полностью ликвидировать в 13:30 мск, сообщили в ведомстве. 

Сейчас предстоит оценить ущерб от произошедшего, причина возгорания пока неизвестна.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных