Один человек погиб при пожаре в курском ТЦ
Один человек погиб в результате пожара в курском торговом центре, об этом со ссылкой на ГУ МЧС региона сообщило агентство «РИА Новости». Предположительно, это был сотрудник ТЦ.
«Один человек пострадал, он был передан медикам, скончался в карете скорой помощи», — рассказали в МЧС. Погибшим оказался мужчина в возрасте 40 лет.
Сегодня в Курске на улице Хрущева загорелся ТЦ «Бумеранг», возгорание произошло на третьем этаже, общая площадь пожара достигла 400 кв. м. Пожар удалось полностью ликвидировать в 13:30 мск, сообщили в ведомстве.
Сейчас предстоит оценить ущерб от произошедшего, причина возгорания пока неизвестна.
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