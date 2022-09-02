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Бывший замглавы Новокузнецка получил тюремный срок за убийство «Мисс Кузбасс - 2010»

Ведомости

Щербинский суд Москвы приговорил бывшего вице-главу Новокузнецка Александра Попова к 12 годам колонии строгого режима за убийство супруги, «Мисс Кузбасс - 2010» Ксении Сапожковой, передает ТАСС со ссылкой на сообщение суда.

«Суд вынес обвинительный приговор, в соответствии с которым Попов признан виновным в убийстве своей супруги — «Мисс Кузбасс - 2010», а именно в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

В феврале тело Сапожковой нашли в новой Москве. Согласно данным Следственного комитета России, муж погибшей обратился в правоохранительные органы в январе 2022 г. Он сообщил, что его супруга в августе 2021 г. уехала в неизвестном направлении. Позже он пояснял, что жена выходила с ним на связь через социальные сети и сообщала, что находится за пределами России на отдыхе. Позже правоохранители выяснили, что женщина не пересекала границу страны, а ее супруг сознался в убийстве и дал «подробные изобличающие показания», подчеркнули в ведомстве. Тело убитой обнаружили в лесополосе.

На допросе Попов признался, что убил жену в результате очередной ссоры, затем расчленил и вынес останки в мусорный контейнер во дворе. Потом, чтобы не вызвать подозрений, вел от имени жены страницы в социальных сетях, переписывался с родными и друзьями. У Сапожковой и Попова есть общая дочь.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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