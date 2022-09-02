Бывший замглавы Новокузнецка получил тюремный срок за убийство «Мисс Кузбасс - 2010»

В феврале тело Сапожковой нашли в новой Москве. Согласно данным Следственного комитета России, муж погибшей обратился в правоохранительные органы в январе 2022 г. Он сообщил, что его супруга в августе 2021 г. уехала в неизвестном направлении. Позже он пояснял, что жена выходила с ним на связь через социальные сети и сообщала, что находится за пределами России на отдыхе. Позже правоохранители выяснили, что женщина не пересекала границу страны, а ее супруг сознался в убийстве и дал «подробные изобличающие показания», подчеркнули в ведомстве. Тело убитой обнаружили в лесополосе.