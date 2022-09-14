Шестерых человек оштрафовали в Крыму за националистическую песню на свадьбе
В Крыму шестерых людей привлекли к административной ответственности в виде арестов и штрафов из-за включенной на свадьбе в кафе Бахчисарая украинской националистической песни, сообщила пресс-служба Бахчисарайского районного суда.
«Лицам, привлеченным к административной ответственности, назначены различные виды наказания в виде штрафов в размере 50 000 руб., а также от 5 до 15 суток административного ареста», — сказано в сообщении (цит. по ТАСС).
Уточняется, что, по данным суда, 10 сентября во время свадьбы в банкетном зале «Арпат» в Бахчисарае была включена песня на украинском языке «Червона калина». В заключении ее признали боевой песней организации украинских националистов, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории России. Кроме того, песня также содержит слова, дискредитирующие Вооруженные силы России.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов предложил привлекать к ответственности организаторов проукраинских мероприятий, на которых скандируют проукраинские лозунги и распевают националистические гимны. Подобное поведение он назвал «предательством по отношению к нашей стране и всем тем, кто сегодня ценой своей жизни защищают мир».
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