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Общество

Шестерых человек оштрафовали в Крыму за националистическую песню на свадьбе

Ведомости

В Крыму шестерых людей привлекли к административной ответственности в виде арестов и штрафов из-за включенной на свадьбе в кафе Бахчисарая украинской националистической песни, сообщила пресс-служба Бахчисарайского районного суда.

«Лицам, привлеченным к административной ответственности, назначены различные виды наказания в виде штрафов в размере 50 000 руб., а также от 5 до 15 суток административного ареста», — сказано в сообщении (цит. по ТАСС).

Уточняется, что, по данным суда, 10 сентября во время свадьбы в банкетном зале «Арпат» в Бахчисарае была включена песня на украинском языке «Червона калина». В заключении ее признали боевой песней организации украинских националистов, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории России. Кроме того, песня также содержит слова, дискредитирующие Вооруженные силы России.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов предложил привлекать к ответственности организаторов проукраинских мероприятий, на которых скандируют проукраинские лозунги и распевают националистические гимны. Подобное поведение он назвал «предательством по отношению к нашей стране и всем тем, кто сегодня ценой своей жизни защищают мир».

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Ранее по теме: Аксенов призвал привлечь к ответственности организаторов проукраинских мероприятий

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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