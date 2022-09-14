Шестерых человек оштрафовали в Крыму за националистическую песню на свадьбе

Уточняется, что, по данным суда, 10 сентября во время свадьбы в банкетном зале «Арпат» в Бахчисарае была включена песня на украинском языке «Червона калина». В заключении ее признали боевой песней организации украинских националистов, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории России. Кроме того, песня также содержит слова, дискредитирующие Вооруженные силы России.