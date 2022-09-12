Аксенов призвал привлечь к ответственности организаторов проукраинских мероприятий

«Считаю, что и организаторов, и участников подобных увеселений надо привлекать к ответственности, освобождать от занимаемых должностей, принимать иные меры в рамках законодательства. Подобное поведение – предательство по отношению к нашей стране и всем тем, кто сегодня ценой своей жизни защищают мир», — сказано в сообщении.