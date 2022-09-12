Аксенов призвал привлечь к ответственности организаторов проукраинских мероприятий
Глава Крыма Сергей Аксенов предложил привлекать к ответственности организаторов проукраинских мероприятий, об этом он заявил в своем Telegram-канале.
«Считаю, что и организаторов, и участников подобных увеселений надо привлекать к ответственности, освобождать от занимаемых должностей, принимать иные меры в рамках законодательства. Подобное поведение – предательство по отношению к нашей стране и всем тем, кто сегодня ценой своей жизни защищают мир», — сказано в сообщении.
Аксенов отметил, что на некоторых публичных мероприятиях скандируются проукраинские лозунги и распеваются националистические гимны. Он также предложил тем, кто поддерживает украинский режим, переехать в другую страну.
Ранее в Крыму ввели ограничение на использование пиротехники и беспилотников в период проведения специальной военной операции. Соответствующий запрет был закреплен изменениями в указ главы республики «Об угрозе чрезвычайной ситуации, возникшей на территории Республики Крым».
В настоящее время на территории полуострова действует «желтый» уровень террористической опасности, в последний раз он продлен до 23 сентября.
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