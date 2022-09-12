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Аксенов призвал привлечь к ответственности организаторов проукраинских мероприятий

Ведомости

Глава Крыма Сергей Аксенов предложил привлекать к ответственности организаторов проукраинских мероприятий, об этом он заявил в своем Telegram-канале. 

«Считаю, что и организаторов, и участников подобных увеселений надо привлекать к ответственности, освобождать от занимаемых должностей, принимать иные меры в рамках законодательства. Подобное поведение – предательство по отношению к нашей стране и всем тем, кто сегодня ценой своей жизни защищают мир», — сказано в сообщении. 

Аксенов отметил, что на некоторых публичных мероприятиях скандируются проукраинские лозунги и распеваются националистические гимны. Он также предложил тем, кто поддерживает украинский режим, переехать в другую страну. 

Ранее в Крыму ввели ограничение на использование пиротехники и беспилотников в период проведения специальной военной операции. Соответствующий запрет был закреплен изменениями в указ главы республики «Об угрозе чрезвычайной ситуации, возникшей на территории Республики Крым». 

В настоящее время на территории полуострова действует «желтый» уровень террористической опасности, в последний раз он продлен до 23 сентября. 

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Ранее по теме: В Крыму ввели ограничения на использование пиротехники и беспилотников

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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