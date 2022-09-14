Госдума приняла в первом чтении законопроект об онлайн-продаже рецептурных лекарств

Однако препараты, которые отпускаются бесплатно или со скидкой для определенной категории граждан, купить онлайн не получится. Также эксперимент не коснется лекарств, которые содержат наркотические средства и психотропные вещества. Кроме того, нельзя будет купить препараты с долей этилового спирта больше 25%.