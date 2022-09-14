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Госдума приняла в первом чтении законопроект об онлайн-продаже рецептурных лекарств

Ведомости

Госдума приняла в первом чтении поправки к федеральному закону «Об обращении лекарственных средств». Законопроект ранее был предложен правительством РФ.

Согласно документу, предлагается провести эксперимент в нескольких российских регионах по онлайн-продаже рецептурных лекарств. Когда инициативу примут окончательно, он пройдет с 1 марта 2023 г. до 1 марта 2026 г. в Москве, Московской и Белгородской областях.

Участники эксперимента смогут легально продавать рецептурные лекарства онлайн. Перечень разрешенных препаратов для продажи будет утвержден отдельно. Пациенты смогут получать лекарства и при условии электронных рецептов.

Однако препараты, которые отпускаются бесплатно или со скидкой для определенной категории граждан, купить онлайн не получится. Также эксперимент не коснется лекарств, которые содержат наркотические средства и психотропные вещества. Кроме того, нельзя будет купить препараты с долей этилового спирта больше 25%. 

Правительство внесло законопроект в Госдуму в конце июля 2022 г. Премьер-министр России Михаил Мишустин отмечал, что онлайн-покупка лекарств облегчит жизнь многих россиян, в особенности маломобильных граждан и пациентов с хроническими заболеваниями. Он подчеркнул, что при этом должно быть обеспечено строгое соблюдение всех требований безопасности. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных