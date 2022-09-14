Госдума приняла в первом чтении законопроект об онлайн-продаже рецептурных лекарств
Госдума приняла в первом чтении поправки к федеральному закону «Об обращении лекарственных средств». Законопроект ранее был предложен правительством РФ.
Согласно документу, предлагается провести эксперимент в нескольких российских регионах по онлайн-продаже рецептурных лекарств. Когда инициативу примут окончательно, он пройдет с 1 марта 2023 г. до 1 марта 2026 г. в Москве, Московской и Белгородской областях.
Участники эксперимента смогут легально продавать рецептурные лекарства онлайн. Перечень разрешенных препаратов для продажи будет утвержден отдельно. Пациенты смогут получать лекарства и при условии электронных рецептов.
Однако препараты, которые отпускаются бесплатно или со скидкой для определенной категории граждан, купить онлайн не получится. Также эксперимент не коснется лекарств, которые содержат наркотические средства и психотропные вещества. Кроме того, нельзя будет купить препараты с долей этилового спирта больше 25%.
Правительство внесло законопроект в Госдуму в конце июля 2022 г. Премьер-министр России Михаил Мишустин отмечал, что онлайн-покупка лекарств облегчит жизнь многих россиян, в особенности маломобильных граждан и пациентов с хроническими заболеваниями. Он подчеркнул, что при этом должно быть обеспечено строгое соблюдение всех требований безопасности.
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