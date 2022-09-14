Попова: масочный режим из-за COVID-19 в России остается рекомендательным

Ранее сегодня глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что окончание пандемии COVID-19 близко. «Мы тоже должны это сделать. Мы видим финишную черту. Сейчас самое неподходящее время, чтобы перестать бежать», – добавил он. Если же мировое сообщество ослабит свои усилия, то его ждет больше мутаций коронавируса и смертей.