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Попова: масочный режим из-за COVID-19 в России остается рекомендательным

Ведомости

Обязательство носить маски в России не вводятся, хотя регионы рекомендуют это делать, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с президентом Владимиром Путиным.

«В субъектах рекомендуют ношение масок в общественных местах, но мы не вводим никакого регулирующего правила, которое бы обязывало носить маски. Сегодня мы занимаемся информационно-просветительской работой, и она дает эффект, там, где ей занимаются по-настоящему», — сказала Попова (цитата по «РИА Новости).

Ранее сегодня глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что окончание пандемии COVID-19 близко. «Мы тоже должны это сделать. Мы видим финишную черту. Сейчас самое неподходящее время, чтобы перестать бежать», – добавил он. Если же мировое сообщество ослабит свои усилия, то его ждет больше мутаций коронавируса и смертей.

На прошлой неделе ВОЗ сообщила о снижении показателя смертности от коронавируса. При этом, отметили в организации, болезнь все еще может мутировать. Недельная смертность от ковида уменьшилась с февраля на 80% и продолжает снижаться, рассказывал Гебрейесус. При этом в конце августа ВОЗ спрогнозировала новую вспышку COVID-19 осенью.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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