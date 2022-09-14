Попова: масочный режим из-за COVID-19 в России остается рекомендательным
Обязательство носить маски в России не вводятся, хотя регионы рекомендуют это делать, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с президентом Владимиром Путиным.
«В субъектах рекомендуют ношение масок в общественных местах, но мы не вводим никакого регулирующего правила, которое бы обязывало носить маски. Сегодня мы занимаемся информационно-просветительской работой, и она дает эффект, там, где ей занимаются по-настоящему», — сказала Попова (цитата по «РИА Новости).
Ранее сегодня глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что окончание пандемии COVID-19 близко. «Мы тоже должны это сделать. Мы видим финишную черту. Сейчас самое неподходящее время, чтобы перестать бежать», – добавил он. Если же мировое сообщество ослабит свои усилия, то его ждет больше мутаций коронавируса и смертей.
На прошлой неделе ВОЗ сообщила о снижении показателя смертности от коронавируса. При этом, отметили в организации, болезнь все еще может мутировать. Недельная смертность от ковида уменьшилась с февраля на 80% и продолжает снижаться, рассказывал Гебрейесус. При этом в конце августа ВОЗ спрогнозировала новую вспышку COVID-19 осенью.
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