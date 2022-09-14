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Глава ВОЗ допустил скорое завершение пандемии коронавируса

Ведомости

Данные по распространению Covid-19 в мире показывают, что окончание пандемии близко, как никогда прежде, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге.

«На прошлой неделе число зафиксированных смертей от Covid-19 стало наименьшим с марта 2020 г. Мы еще не были в лучшем положении, чтобы покончить с пандемией. Мы еще не достигли этой цели, но конец уже близок», – рассказал он.

Гебрейесус сравнил человечество с марафонцем, который, видя финишную черту, начинает бежать быстрее, собрав все оставшиеся силы.

«Мы тоже должны это сделать. Мы видим финишную черту. Сейчас самое неподходящее время, чтобы перестать бежать», – добавил он.

Если же мировое сообщество ослабит свои усилия, то его ждет больше мутаций коронавируса и смертей. Для успешного завершения пандемии необходимо сейчас всем странам обеспечить максимальную вакцинацию уязвимых групп населения и повсеместное тестирование, а также обеспечить открытую коммуникацию медицинских властей и населения и эффективную борьбу с дезинформацией о заболевании.

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На прошлой неделе ВОЗ сообщила о снижении показателя смертности от коронавируса. При этом, отметили в организации, болезнь все еще может мутировать. Недельная смертность от ковида уменьшилась с февраля на 80% и продолжает снижаться, рассказал тогда Гебрейесус. При этом в конце августа ВОЗ спрогнозировала новую вспышку COVID-19 осенью.

По данным оперштаба на 14 сентября, в России за последние сутки было зарегистрировано 51 735 случаев коронавируса против 44 045 днем ранее. При этом 50 251 человек выздоровел, а 98 пациентов скончались. Госпитализирован 4481 заболевший.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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