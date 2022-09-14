Глава ВОЗ допустил скорое завершение пандемии коронавируса
Данные по распространению Covid-19 в мире показывают, что окончание пандемии близко, как никогда прежде, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге.
«На прошлой неделе число зафиксированных смертей от Covid-19 стало наименьшим с марта 2020 г. Мы еще не были в лучшем положении, чтобы покончить с пандемией. Мы еще не достигли этой цели, но конец уже близок», – рассказал он.
Гебрейесус сравнил человечество с марафонцем, который, видя финишную черту, начинает бежать быстрее, собрав все оставшиеся силы.
«Мы тоже должны это сделать. Мы видим финишную черту. Сейчас самое неподходящее время, чтобы перестать бежать», – добавил он.
Если же мировое сообщество ослабит свои усилия, то его ждет больше мутаций коронавируса и смертей. Для успешного завершения пандемии необходимо сейчас всем странам обеспечить максимальную вакцинацию уязвимых групп населения и повсеместное тестирование, а также обеспечить открытую коммуникацию медицинских властей и населения и эффективную борьбу с дезинформацией о заболевании.
На прошлой неделе ВОЗ сообщила о снижении показателя смертности от коронавируса. При этом, отметили в организации, болезнь все еще может мутировать. Недельная смертность от ковида уменьшилась с февраля на 80% и продолжает снижаться, рассказал тогда Гебрейесус. При этом в конце августа ВОЗ спрогнозировала новую вспышку COVID-19 осенью.
По данным оперштаба на 14 сентября, в России за последние сутки было зарегистрировано 51 735 случаев коронавируса против 44 045 днем ранее. При этом 50 251 человек выздоровел, а 98 пациентов скончались. Госпитализирован 4481 заболевший.
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