Минпросвещения планирует объединить курс всеобщей истории и истории России в школах
В школах планируется ввести курс, который объединит всеобщую и российскую историю. Об этом сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов на совещании с представителями партии «Единая Россия».
«Мы сейчас говорим с авторами, чтобы у нас была консолидированная позиция и был, может, новый учебник по истории, объединяющий и "Всеобщую историю", и "Историю России", и [был] переход к единому предмету "История"», — заявил Кравцов (цитата по ТАСС).
Он уточнил, что на уроках будут изучаться события как мировой, так и отечественной истории. Также министр отметил, что вскоре будет утвержден федеральный перечень, в котором по каждому предмету останется только один учебник.
14 сентября Госдума приняла в окончательном чтении законопроект о единых федеральных общеобразовательных школьных программах. Согласно документу, в начальной школе единые программы появятся по русскому языку, чтению и окружающему миру. Для средней школы обязательными станут программы по русскому языку и литературе, истории, обществознанию, географии и ОБЖ. Стандарты будут введены с 1 сентября 2023 г.
В июле в Минпросвещения сообщили, что в школах появятся новые учебники, которые соответствуют новым федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС). Новые ФГОСы призваны конкретизировать содержание изучаемых предметов.
Также на этой неделе министерство опубликовало приказ с внесенными изменениями во ФГОСы среднего общего образования. Согласно документу, теперь ученики 10-11 классов на уроках истории будут изучать спецоперацию России на Украине.
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