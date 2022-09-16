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Общество

Минпросвещения планирует объединить курс всеобщей истории и истории России в школах

Ведомости

В школах планируется ввести курс, который объединит всеобщую и российскую историю. Об этом сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов на совещании с представителями партии «Единая Россия».

«Мы сейчас говорим с авторами, чтобы у нас была консолидированная позиция и был, может, новый учебник по истории, объединяющий и "Всеобщую историю", и "Историю России", и [был] переход к единому предмету "История"», — заявил Кравцов (цитата по ТАСС).

Он уточнил, что на уроках будут изучаться события как мировой, так и отечественной истории. Также министр отметил, что вскоре будет утвержден федеральный перечень, в котором по каждому предмету останется только один учебник.

14 сентября Госдума приняла в окончательном чтении законопроект о единых федеральных общеобразовательных школьных программах. Согласно документу, в начальной школе единые программы появятся по русскому языку, чтению и окружающему миру. Для средней школы обязательными станут программы по русскому языку и литературе, истории, обществознанию, географии и ОБЖ. Стандарты будут введены с 1 сентября 2023 г.

В июле в Минпросвещения сообщили, что в школах появятся новые учебники, которые соответствуют новым федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС). Новые ФГОСы призваны конкретизировать содержание изучаемых предметов.

Также на этой неделе министерство опубликовало приказ с внесенными изменениями во ФГОСы среднего общего образования. Согласно документу, теперь ученики 10-11 классов на уроках истории будут изучать спецоперацию России на Украине.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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