Минпросвещения планирует объединить курс всеобщей истории и истории России в школах

«Мы сейчас говорим с авторами, чтобы у нас была консолидированная позиция и был, может, новый учебник по истории, объединяющий и "Всеобщую историю", и "Историю России", и [был] переход к единому предмету "История"», — заявил Кравцов (цитата по ТАСС).