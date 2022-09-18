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Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в восточной части Тайваня

Ведомости

У юго-восточного побережья Тайваня 18 сентября произошло сильное землетрясение, сообщает Геологическая служба США. Его первоначальная сила была равна 7,2 балла, но позже служба понизила его до 6,9 балла.

Подземные толчки были зафиксированы в 06:44 по Гринвичу (09:44 по московскому времени), их эпицентр находился в районе Юйцзин, очаг залегал на глубине около 10 км.

На снимках и видео из восточной части Тайваня видны обрушившиеся здания, передает CNN. Около 20 пассажиров были эвакуированы после того, как поезд сошел с рельсов в этом районе, но никто не пострадал в результате инцидента, сообщила администрация Тайваньских железных дорог.

По сообщению тайваньских СМИ, недалеко от эпицентра обрушился двухэтажный жилой дом. Подземные толчки ощущались и в северной части острова, включая столицу Тайбэй.

На японских островах Миякодзима, Исигаки и Йонагуни в префектуре Окинава объявлена угроза цунами, передает портал India.com. Высота волн может составить около 1 м. При канцелярии премьер-министра Японии создан экстренный штаб по сбору информации.

17 сентября, в субботу, в этом же регионе произошло землетрясение магнитудой 6,6, и с тех пор было зафиксировано несколько толчков, включая самые сильные утром в воскресенье.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных