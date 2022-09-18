Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в восточной части Тайваня

На снимках и видео из восточной части Тайваня видны обрушившиеся здания, передает CNN. Около 20 пассажиров были эвакуированы после того, как поезд сошел с рельсов в этом районе, но никто не пострадал в результате инцидента, сообщила администрация Тайваньских железных дорог.