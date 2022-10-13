Ровеньковская епархия в ЛНР перешла в подчинение РПЦ

Православная церковь на Украине представлена двумя организациями: это УПЦ МП и Православная церковь Украины (ПЦУ). ПЦУ образовалась в 2018 г. в результате слияния самопровозглашенных УПЦ Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. РПЦ ее создание не признала, но томос об автокефалии в 2019 г. подписал патриарх Константинопольский Варфоломей. Тогда же Верховная рада Украины приняла закон о смене подчиненности украинских приходов, который регламентирует переход церковной общины из юрисдикции одной церкви в другую – десятки приходов, в основном на западе страны, перешли в ПЦУ.