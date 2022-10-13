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Ровеньковская епархия в ЛНР перешла в подчинение РПЦ

Ведомости

Ровеньковская епархия Украинской православной церкви (УПЦ) в Луганской народной республике (ЛНР) перешла в подчинение патриарху Кириллу и священному синоду Русской православной церкви (РПЦ), сообщил ТАСС со ссылкой на председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимира Легойду.

«По итогам обсуждения члены Священного синода постановили в ответ на обращение архиепископа Ровеньковского и Свердловского Аркадия, исходя из необходимости сохранения действенной канонической и административной связи с центральной церковной властью для благополучного течения церковной жизни в Ровеньковской епархии и учитывая практическую невозможность регулярного сообщения этой епархии с Киевской митрополией, принять Ровеньковскую епархию в непосредственное каноническое и административное подчинение патриарху Московскому и всея Руси и Священному синоду Русской православной церкви», – сказал Легойда.

По его словам, это решение было принято на заседании Синода, прошедшем 13 октября в московском Даниловом монастыре. Ранее с такой просьбой к патриарху Кириллу и Синоду обратились епархиальный архиерей и епархиальный совет Ровеньковской епархии.

Ранее «Ведомости» писали, что приходы УПЦ на новых территориях могут перейти в прямое подчинение Московского патриархата. Священнослужители на этих территориях симпатизируют российской власти и не отказались от упоминания патриарха Кирилла в литургиях.

27 мая Собор УПЦ заявил о «полной самостоятельности и независимости» от Московского патриархата и РПЦ на фоне спецоперации на Украине. В июне Джанкойская, Симферопольская и Феодосийская епархии, которые проголосовали против решения о самостоятельности, были объединены в Крымскую митрополию.

Православная церковь на Украине представлена двумя организациями: это УПЦ МП и Православная церковь Украины (ПЦУ). ПЦУ образовалась в 2018 г. в результате слияния самопровозглашенных УПЦ Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. РПЦ ее создание не признала, но томос об автокефалии в 2019 г. подписал патриарх Константинопольский Варфоломей. Тогда же Верховная рада Украины приняла закон о смене подчиненности украинских приходов, который регламентирует переход церковной общины из юрисдикции одной церкви в другую – десятки приходов, в основном на западе страны, перешли в ПЦУ.

УПЦ является самоуправляемой автономной церковью в составе МП. Хотя официально об автокефалии не заявлялось, патриарха Московского Кирилла с 11 сентября не поминают на службах в качестве предстоятеля украинской церкви.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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