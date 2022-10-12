Священники РПЦ готовятся к службе в новых регионах

Священники РПЦ готовятся к службе в новых регионахПриходы УПЦ могут перейти в прямое подчинение Московского патриархата
Для службы в храмах в новых регионах готовят служителей Русской православной церкви (РПЦ), сообщил «Ведомостям» источник в одном из московских приходов и подтвердил еще один священнослужитель в столице. «Службу будут вести, вероятно, в случае перехода под крыло РПЦ», – утверждает он. Источник в Донецкой и Мариупольской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) отметил, что в ближайшее время «в Москве готовят перемены» в отношении местных приходов.
Православная церковь на Украине представлена двумя организациями: это УПЦ МП и Православная церковь Украины (ПЦУ). ПЦУ образовалась в 2018 г. в результате слияния самопровозглашенных УПЦ Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. РПЦ ее создание не признала, но томос об автокефалии в 2019 г. подписал Патриарх Константинопольский Варфоломей. Тогда же Верховная рада Украины приняла закон о смене подчиненности украинских приходов, который регламентирует переход церковной общины из юрисдикции одной церкви в другую – десятки приходов, в основном на западе страны, перешли в ПЦУ.
УПЦ является самоуправляемой автономной церковью в составе МП. Хотя официально об автокефалии не заявлялось, Патриарха Московского Кирилла с 11 сентября не поминают на службах в качестве предстоятеля украинской церкви. Как говорил ТАСС заммодератора центрального комитета Всемирного совета церквей (ВСЦ) митрополит Тырговиштский Нифон, это связано с тем, что патриарх не осудил спецоперацию на Украине. В мае вносились последние изменения в устав РПЦ, УПЦ числится ее частью, но собор УПЦ тогда принял решение о полной независимости и самостоятельности. В марте в Верховную раду Украины был внесен законопроект о запрете деятельности РПЦ, включая УПЦ, на территории страны, но развития он не получил. 27 мая деятельность УПЦ МП запретили только власти Львовской области.
Между тем в ставшими российскими субъектами Херсонской и Запорожской областях, а также ДНР и ЛНР большая часть приходов была за УПЦ и они не признали изменения устава УПЦ, отмечает политолог, специалист по истории РПЦ Алексей Макаркин. По церковному праву изменение устава требует подтверждения в МП – чего сделано не было. «В результате тоже возникла двойственная ситуация – РПЦ не утверждает изменений, но не подвергает церковным наказаниям митрополита Киевского Онуфрия», – подчеркнул Макаркин. О том, что в ДНР в последнее время оказывалось давление на пророссийских священнослужителей со стороны УПЦ МП, сообщил «Ведомостям» источник в Донецкой и Мариупольской епархии.
Кроме того, с начала спецоперации ПЦУ и УПЦ МП обвиняют друг друга в попытках захватить храмы. Священнослужители УПЦ МП попали во внимание властей Украины: 11 октября СБУ провела обыски у митрополита Винницкого УПЦ Ионафана. Как сообщает «Интерфакс религия», следственные действия проводятся в рамках уголовного производства, открытого по статье «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам». Ранее УПЦ МП отстранила от должности митрополита Изюмского Елисея, который высказался в поддержку российской власти в период пребывания их на территории (до перегруппировки войск). Впрочем, сана он лишен не был. Митрополит Елисей на данный момент находится в России.
Когда официально может быть решен вопрос о переходе церквей в подчинение Московской патриархии, неизвестно: еще в августе Священный синод РПЦ принял решение о переносе на неопределенный срок проведения Архиерейского собора из-за международной обстановки. «Ведомости» направили запрос в РПЦ.
Депутат Госдумы, зампред межфракционной рабочей группы по совершенствованию законодательства о защите христианских ценностей Сергей Гаврилов заявил «Ведомостям», что ему неизвестно о переход церквей новых территорий в подчинение МП. «В любом случае, если это и произойдет, это вряд ли начнется до окончания боевых действий, – пояснил он. – Там сложный процесс, нужен Синод». Депутат напомнил, что ранее Луганская епархия уже попросила о переходе в состав РПЦ МП.
Макаркин отмечает, что с присоединением Крыма ситуация была другая: приходы там оставались на УПЦ, при том что в целом они поддерживали российскую власть, – и это устраивало и религиозную, и светскую структуры. «Украинские власти закрывали на это глаза – для них было важно, что это официально украинская церковь. Сейчас ситуация другая», – говорит Макаркин. В истории церкви государственные границы не всегда совпадают с церковными, объяснил он, но для института это нормально, поясняет политолог: «Перевод приходов УПЦ в прямое подчинение Московскому патриархату вероятен: тут как с Вестфальской системой – чья власть, того и церковь».
Единственная сложность, по словам Макаркина, заключается в ситуации с епархией Запорожской и Мельтопольской, кафедральный город которой находится в Запорожье – он, по данным российского Минобороны, находится под контролем Киева. «Митрополит Лука вполне симпатизирует России – подставлять его РПЦ, конечно, не будет, учитывая ситуацию с обысками служителей УПЦ», – говорит он.
В подготовке статьи участвовала Евгения Кузнецова