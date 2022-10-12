Священники РПЦ готовятся к службе в новых регионах

Макаркин отмечает, что с присоединением Крыма ситуация была другая: приходы там оставались на УПЦ, при том что в целом они поддерживали российскую власть, – и это устраивало и религиозную, и светскую структуры. «Украинские власти закрывали на это глаза – для них было важно, что это официально украинская церковь. Сейчас ситуация другая», – говорит Макаркин. В истории церкви государственные границы не всегда совпадают с церковными, объяснил он, но для института это нормально, поясняет политолог: «Перевод приходов УПЦ в прямое подчинение Московскому патриархату вероятен: тут как с Вестфальской системой – чья власть, того и церковь».