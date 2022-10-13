Следственный комитет с 2014 года возбудил 1800 дел о преступлениях киевского режима

Глава комитета отметил, что дела возбуждались в отношении украинского военного и политического руководства и представителей силовых структур «А. И. Бастрыкин подчеркнул, что с учетом террористического характера действий киевского режима по отношению к региональным органам власти и представителям правоохранительных органов субъектов, вступивших в состав РФ, вновь созданные следственные органы будут размещены в соответствующих всем требованиям безопасности условиях», – говорится в сообщении пресс-службы.