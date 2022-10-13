Следственный комитет с 2014 года возбудил 1800 дел о преступлениях киевского режима
С 2014 г. Следственный комитет (СК) России возбудил более 1800 дел в рамках расследования преступлений киевского режима, заявил председатель ведомства Александр Бастрыкин на совещании с представителями ведомств и министерств по вопросом создания органов власти на новых территориях под руководством зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева. Об этом сообщили в пресс-службе СК.
Глава комитета отметил, что дела возбуждались в отношении украинского военного и политического руководства и представителей силовых структур «А. И. Бастрыкин подчеркнул, что с учетом террористического характера действий киевского режима по отношению к региональным органам власти и представителям правоохранительных органов субъектов, вступивших в состав РФ, вновь созданные следственные органы будут размещены в соответствующих всем требованиям безопасности условиях», – говорится в сообщении пресс-службы.
6 октября Бастрыкин сообщил, что ведомство завершило расследование более 100 уголовных дел по фактам преступлений киевского режима. Он также пообещал отправить самых опытных и энергичных следователей работать в органах СК в новых регионах страны, и добавил, что там уже трудятся более 500 сотрудников ведомства.
10 октября глава комитета подписал приказ о создании следственных управлений СК на территории новых регионов страны.