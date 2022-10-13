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Следственный комитет с 2014 года возбудил 1800 дел о преступлениях киевского режима

Ведомости

С 2014 г. Следственный комитет (СК) России возбудил более 1800 дел в рамках расследования преступлений киевского режима, заявил председатель ведомства Александр Бастрыкин на совещании с представителями ведомств и министерств по вопросом создания органов власти на новых территориях под руководством зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

Глава комитета отметил, что дела возбуждались в отношении украинского военного и политического руководства и представителей силовых структур «А. И. Бастрыкин подчеркнул, что с учетом террористического характера действий киевского режима по отношению к региональным органам власти и представителям правоохранительных органов субъектов, вступивших в состав РФ, вновь созданные следственные органы будут размещены в соответствующих всем требованиям безопасности условиях», – говорится в сообщении пресс-службы.

6 октября Бастрыкин сообщил, что ведомство завершило расследование более 100 уголовных дел по фактам преступлений киевского режима. Он также пообещал отправить самых опытных и энергичных следователей работать в органах СК в новых регионах страны, и добавил, что там уже трудятся более 500 сотрудников ведомства.

10 октября глава комитета подписал приказ о создании следственных управлений СК на территории новых регионов страны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных