Путин поручил продлить программу дальневосточной ипотеки до 2030 года
Президент России Владимир Путин поручил продлить действие программы «Дальневосточная ипотека» до 2030 г., следует из сообщения пресс-службы Кремля.
«Обеспечить продление программы "Дальневосточная ипотека" на период до 2030 г.», — говорится в перечне поручений президента по итогам Восточного экономического форума (ВЭФ).
6 сентября глава Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков попросил президента Путина продлить программу дальневосточной ипотеки до 2030 г. Он обосновал это тем, что крупные застройщики «только начали поворачиваться в сторону Дальнего Востока».
На следующий день на встрече с главой Приморья Олегом Кожемяко президент заявил о продлении срока действия программы, не уточнив конкретные сроки.
Программа «Дальневосточная ипотека» была запущена в России в 2019 г., планировалось, что она продлится до 2025 г. Основной целью является улучшение жилищных условий в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) и развитие местного строительного рынка. Раньше кредит могли получить только местные жители, потом действие льготной программы в рамках программы трудовой мобильности было расширено и на людей, которые переезжают работать на Дальний Восток.
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