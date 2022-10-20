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Общество

На Ставрополье создадут пункт отдыха для военнослужащих

Ведомости

В Ставрополье создадут пункт отдыха в Кочубеевском округе для военнослужащих, возвращающихся со специальной военной операции или следующих в части, написал губернатор края Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

«На Ставрополье сделаем свой «Солдатский привал» для военнослужащих, которые следуют в части и возвращаются домой по трассе М-29. Откроем пункты с двух сторон. Поставим палатки, вагончики. В них можно будет отдохнуть, поесть горячей еды, взять товары первой необходимости», — написал Владимиров.

По его словам, пункт отдыха будет открыт в Кочубеевском округе по обеим сторонам трассы. Он будет работать не только для ставропольцев, а для всех военных Северного Кавказа, которые там проезжают, добавил глава края.

Как пишут СМИ, аналогичные пункты отдыха развернули в Башкирии и в Саратовской области. В Мечетлинском районе республики такой пункт был создан по поручению главы региона.

14 октября президент Владимир Путин анонсировал завершение частичной мобилизации в России в течение двух недель, отметив, что в войска поступило уже порядка 222 000 мобилизованных из планируемых 300 000. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных