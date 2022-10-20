На Ставрополье создадут пункт отдыха для военнослужащих
В Ставрополье создадут пункт отдыха в Кочубеевском округе для военнослужащих, возвращающихся со специальной военной операции или следующих в части, написал губернатор края Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.
«На Ставрополье сделаем свой «Солдатский привал» для военнослужащих, которые следуют в части и возвращаются домой по трассе М-29. Откроем пункты с двух сторон. Поставим палатки, вагончики. В них можно будет отдохнуть, поесть горячей еды, взять товары первой необходимости», — написал Владимиров.
По его словам, пункт отдыха будет открыт в Кочубеевском округе по обеим сторонам трассы. Он будет работать не только для ставропольцев, а для всех военных Северного Кавказа, которые там проезжают, добавил глава края.
Как пишут СМИ, аналогичные пункты отдыха развернули в Башкирии и в Саратовской области. В Мечетлинском районе республики такой пункт был создан по поручению главы региона.
14 октября президент Владимир Путин анонсировал завершение частичной мобилизации в России в течение двух недель, отметив, что в войска поступило уже порядка 222 000 мобилизованных из планируемых 300 000.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.