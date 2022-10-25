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В Запорожской области заявили о подключении региона к российской ГТС

Ведомости

Запорожскую область подключили к газотранспортной системе (ГТС) России, заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в комментарии «РИА Новости».

«Запорожскую область подключили к единой газотранспортной системе Российской Федерации. Газ подается на котельные и предприятия города. Централизованное газоснабжение уже восстановлено в 35 многоквартирных и 165 частных жилых домов», – сказал он.

Первым городом, куда начали подавать газ, стал Бердянск, добавил Рогов.

Украина прекратила подачу газа в Запорожскую область в июле. После этого началась прокладка газопровода в регион через освобожденные территории.

30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении регионов к России. 5 октября Путин подписал федеральные законы о принятии четырех новых субъектов в состав РФ, а на следующий день был опубликован обновленный текст Конституции России с новыми регионами.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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