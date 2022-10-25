В Запорожской области заявили о подключении региона к российской ГТС

30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении регионов к России. 5 октября Путин подписал федеральные законы о принятии четырех новых субъектов в состав РФ, а на следующий день был опубликован обновленный текст Конституции России с новыми регионами.