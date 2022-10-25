В Запорожской области заявили о подключении региона к российской ГТС
Запорожскую область подключили к газотранспортной системе (ГТС) России, заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в комментарии «РИА Новости».
«Запорожскую область подключили к единой газотранспортной системе Российской Федерации. Газ подается на котельные и предприятия города. Централизованное газоснабжение уже восстановлено в 35 многоквартирных и 165 частных жилых домов», – сказал он.
Первым городом, куда начали подавать газ, стал Бердянск, добавил Рогов.
Украина прекратила подачу газа в Запорожскую область в июле. После этого началась прокладка газопровода в регион через освобожденные территории.
30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении регионов к России. 5 октября Путин подписал федеральные законы о принятии четырех новых субъектов в состав РФ, а на следующий день был опубликован обновленный текст Конституции России с новыми регионами.
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