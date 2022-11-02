Суд в Казани заочно арестовал украинских бизнесменов Коломойского и Боголюбова

Согласно предъявленному обвинению, в период с декабря 2006 г. по октябрь 2007 г. украинские предприниматели Коломойский, Боголюбов, Ярославский и председатель правления ЗАО «Укртатнафта» Павел Овчаренко, «действуя в составе преступного сообщества, с корыстной целью, присвоили нефть в количестве более 800 000 т на общую сумму более $400 000 000, поставленную ПАО «Татнефть» трубопроводным транспортом через предприятия-посредники в резервуары нефтеперерабатывающего завода ЗАО «Укртатнафта», расположенного на территории Полтавской области Украины», добавили в пресс-службе.