Суд в Казани заочно арестовал украинских бизнесменов Коломойского и Боголюбова
Вахитовский районный суд Казани удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно украинских бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова по обвинению в присвоении 800 000 т нефти, поставленной компанией «Татнефть». Они будут арестованы с момента задержания на территории РФ или в случае экстрадиции.
Предпринимателям предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества) и ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (организация присвоения или растраты по предварительному сговору), сообщили в пресс-службе суда.
Согласно предъявленному обвинению, в период с декабря 2006 г. по октябрь 2007 г. украинские предприниматели Коломойский, Боголюбов, Ярославский и председатель правления ЗАО «Укртатнафта» Павел Овчаренко, «действуя в составе преступного сообщества, с корыстной целью, присвоили нефть в количестве более 800 000 т на общую сумму более $400 000 000, поставленную ПАО «Татнефть» трубопроводным транспортом через предприятия-посредники в резервуары нефтеперерабатывающего завода ЗАО «Укртатнафта», расположенного на территории Полтавской области Украины», добавили в пресс-службе.
В суде также уточнили, что Коломойский и Боголюбов объявлены в международный розыск.