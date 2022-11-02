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Общество

Суд в Казани заочно арестовал украинских бизнесменов Коломойского и Боголюбова

Ведомости

Вахитовский районный суд Казани удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно украинских бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова по обвинению в присвоении 800 000 т нефти, поставленной компанией «Татнефть». Они будут арестованы с момента задержания на территории РФ или в случае экстрадиции.

Предпринимателям предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества) и ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (организация присвоения или растраты по предварительному сговору), сообщили в пресс-службе суда.

Согласно предъявленному обвинению, в период с декабря 2006 г. по октябрь 2007 г. украинские предприниматели Коломойский, Боголюбов, Ярославский и председатель правления ЗАО «Укртатнафта» Павел Овчаренко, «действуя в составе преступного сообщества, с корыстной целью, присвоили нефть в количестве более 800 000 т на общую сумму более $400 000 000, поставленную ПАО «Татнефть» трубопроводным транспортом через предприятия-посредники в резервуары нефтеперерабатывающего завода ЗАО «Укртатнафта», расположенного на территории Полтавской области Украины», добавили в пресс-службе.

В суде также уточнили, что Коломойский и Боголюбов объявлены в международный розыск.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных