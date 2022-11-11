57% работодателей отказались от новогодних корпоративов
57% работодателей в России решили в этом году отказаться от новогодних корпоративов, следует из результатов исследования сервисов «Работа.ру» и «Сберподбор», передают «Известия».
43% респондентов сообщили, что планы организовать корпоративное празднование не были отменены. Среди причин, по которым работодатели могут отказаться от новогоднего праздника для сотрудников, чаще всего называли нехватку бюджета (68%). Каждый второй работодатель (51%) уже устраивал общий праздник для сотрудников в этом году и потому не планирует организацию новогоднего корпоратива. Необходимости в этом не увидели 47% респондентов.
Помимо этого 16% участников не будут отмечать Новый год с сотрудниками из-за нехватки времени на подготовку праздника, 12% — из-за отсутствия праздничного настроения. В 1 из 14 компаний (7%) от корпоративов отказались в пользу выплаты новогодних премий сотрудникам.
Среди работодателей, которые все же решили проводить корпоратив, 22% сократили бюджет и 18%, напротив, его увеличили. 60% компаний сохранили расходы на уровне прошлого года. Среди наиболее распространенных вариантов празднования были названы ужин в ресторане (41%), развлекательное мероприятие в офисе (26%) и выездное мероприятие (15%).
Ранее ВЦИОМ провел опрос среди россиян по поводу отмены новогодних гуляний и корпоративов. Согласно результатам исследования, 74% респондентов готовы поддержать решение об отмене городских празднований и 54% — об отмене корпоративного празднования, если оно будет принято. Треть россиян (30%) выступили за необходимость корпоративного празднования Нового года.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.