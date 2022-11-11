57% работодателей отказались от новогодних корпоративов

43% респондентов сообщили, что планы организовать корпоративное празднование не были отменены. Среди причин, по которым работодатели могут отказаться от новогоднего праздника для сотрудников, чаще всего называли нехватку бюджета (68%). Каждый второй работодатель (51%) уже устраивал общий праздник для сотрудников в этом году и потому не планирует организацию новогоднего корпоратива. Необходимости в этом не увидели 47% респондентов.