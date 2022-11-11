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Общество

57% работодателей отказались от новогодних корпоративов

Ведомости

57% работодателей в России решили в этом году отказаться от новогодних корпоративов, следует из результатов исследования сервисов «Работа.ру» и «Сберподбор», передают «Известия». 

43% респондентов сообщили, что планы организовать корпоративное празднование не были отменены. Среди причин, по которым работодатели могут отказаться от новогоднего праздника для сотрудников, чаще всего называли нехватку бюджета (68%). Каждый второй работодатель (51%) уже устраивал общий праздник для сотрудников в этом году и потому не планирует организацию новогоднего корпоратива. Необходимости в этом не увидели 47% респондентов. 

Помимо этого 16% участников не будут отмечать Новый год с сотрудниками из-за нехватки времени на подготовку праздника, 12% — из-за отсутствия праздничного настроения. В 1 из 14 компаний (7%) от корпоративов отказались в пользу выплаты новогодних премий сотрудникам.

Среди работодателей, которые все же решили проводить корпоратив, 22% сократили бюджет и 18%, напротив, его увеличили. 60% компаний сохранили расходы на уровне прошлого года. Среди наиболее распространенных вариантов празднования были названы ужин в ресторане (41%), развлекательное мероприятие в офисе (26%) и выездное мероприятие (15%). 

Ранее ВЦИОМ провел опрос среди россиян по поводу отмены новогодних гуляний и корпоративов. Согласно результатам исследования, 74% респондентов готовы поддержать решение об отмене городских празднований и 54% — об отмене корпоративного празднования, если оно будет принято. Треть россиян (30%) выступили за необходимость корпоративного празднования Нового года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных