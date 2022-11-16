«Известия»: в аэропортах Москвы впервые ввели максимальный уровень угрозы терактов
Максимальный, третий, уровень угрозы совершения терактов ввели в московских аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» с 10 ноября, об этом сообщили «Известия» со ссылкой на письмо Ространснадзора авиаперевозчикам.
«Установить с 00 часов 00 минут 10 ноября 2022 г. прямую степень угрозы совершения носящего террористический характер акта незаконного вмешательства в деятельность транспортного комплекса, соответствующую уровню безопасности № 3», — сказано в документе. По информации источников издания, аналогичный уровень угрозы был введен и в аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге.
Уточняется, что третий уровень реагирования устанавливается при наличии прямых угроз, уже создавших опасность совершения акта незаконного вмешательства (АНВ). Согласно постановлению правительства № 2344, срок действия второго и третьего уровней безопасности не может превышать 15 суток. По словам источника издания, этот режим в названных аэропортах будет продлен после 24 ноября.
По информации «Известий», решение ввести максимальный уровень безопасности на воздушном транспорте было принято после инцидента в «Пулково» 28 октября, когда 33-летний молодой человек на легковом автомобиле заехал на тротуар, пробил периметровое ограждение аэропорта и выехал к стоянке воздушного судна. Мужчина признался, что употреблял наркотики. После этого Московский районный суд Санкт-Петербурга заключил его под стражу до 27 декабря по обвинению в хулиганстве с угрозой применения насилия к гражданам (ч. 1 ст. 213 УК РФ) и умышленном повреждении имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ).
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