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«Известия»: в аэропортах Москвы впервые ввели максимальный уровень угрозы терактов

Ведомости

Максимальный, третий, уровень угрозы совершения терактов ввели в московских аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» с 10 ноября, об этом сообщили «Известия» со ссылкой на письмо Ространснадзора авиаперевозчикам.

«Установить с 00 часов 00 минут 10 ноября 2022 г. прямую степень угрозы совершения носящего террористический характер акта незаконного вмешательства в деятельность транспортного комплекса, соответствующую уровню безопасности № 3», — сказано в документе. По информации источников издания, аналогичный уровень угрозы был введен и в аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге.

Уточняется, что третий уровень реагирования устанавливается при наличии прямых угроз, уже создавших опасность совершения акта незаконного вмешательства (АНВ). Согласно постановлению правительства № 2344, срок действия второго и третьего уровней безопасности не может превышать 15 суток. По словам источника издания, этот режим в названных аэропортах будет продлен после 24 ноября.

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По информации «Известий», решение ввести максимальный уровень безопасности на воздушном транспорте было принято после инцидента в «Пулково» 28 октября, когда 33-летний молодой человек на легковом автомобиле заехал на тротуар, пробил периметровое ограждение аэропорта и выехал к стоянке воздушного судна. Мужчина признался, что употреблял наркотики. После этого Московский районный суд Санкт-Петербурга заключил его под стражу до 27 декабря по обвинению в хулиганстве с угрозой применения насилия к гражданам (ч. 1 ст. 213 УК РФ) и умышленном повреждении имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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