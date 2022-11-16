«Известия»: в аэропортах Москвы впервые ввели максимальный уровень угрозы терактов

По информации «Известий», решение ввести максимальный уровень безопасности на воздушном транспорте было принято после инцидента в «Пулково» 28 октября, когда 33-летний молодой человек на легковом автомобиле заехал на тротуар, пробил периметровое ограждение аэропорта и выехал к стоянке воздушного судна. Мужчина признался, что употреблял наркотики. После этого Московский районный суд Санкт-Петербурга заключил его под стражу до 27 декабря по обвинению в хулиганстве с угрозой применения насилия к гражданам (ч. 1 ст. 213 УК РФ) и умышленном повреждении имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ).