На московском рынке «Садовод» произошел пожар
В Москве на рынке «Садовод» произошло возгорание. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
«Произошло загорание торговых павильонов на рынке «Садовод», — рассказал источник.
Собеседник агентства отметил, что идет эвакуация людей. Площадь возгорания уточняется.
В ГУ МЧС по Москве сообщили, что пожарные приступили к тушению пожара. По предварительной информации, горят торговые павильоны. Отмечается, что данных о пострадавших не поступало.
«Садоводом» управляет компания «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева. Рынок находится юго-востоке Москвы, занимает площадь более 40 га. В нем расположено 8000 магазинов, которые ежегодно посещают 36,5 млн покупателей.
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