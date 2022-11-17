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На московском рынке «Садовод» произошел пожар

Ведомости

В Москве на рынке «Садовод» произошло возгорание. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. 

«Произошло загорание торговых павильонов на рынке «Садовод», — рассказал источник.

Собеседник агентства отметил, что идет эвакуация людей. Площадь возгорания уточняется.

В ГУ МЧС по Москве сообщили, что пожарные приступили к тушению пожара. По предварительной информации, горят торговые павильоны. Отмечается, что данных о пострадавших не поступало. 

«Садоводом» управляет компания «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева. Рынок находится юго-востоке Москвы, занимает площадь более 40 га. В нем расположено 8000 магазинов, которые ежегодно посещают 36,5 млн покупателей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных