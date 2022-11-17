В Северной Осетии сообщили о падении одномоторного частного самолета

По предварительным данным, пилот погиб, его личность устанавливается. В ГУ МЧС по Северной Осетии уточнили, что в самолете находился только он. Отмечается, что на месте крушения работают спасательные службы. Пресс-служба регионального управления МЧС также поделилась кадрами с места происшествия.