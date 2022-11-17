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В Северной Осетии сообщили о падении одномоторного частного самолета

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В Северной Осетии произошло крушение одномоторного частного самолета. Об этом сообщает региональное управление МЧС в Telegram-канале. 

«В районе аэродрома ДОСААФ под с. Гизель упал одномоторный частный самолет», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, пилот погиб, его личность устанавливается. В ГУ МЧС по Северной Осетии уточнили, что в самолете находился только он. Отмечается, что на месте крушения работают спасательные службы. Пресс-служба регионального управления МЧС также поделилась кадрами с места происшествия. 

Село Гизель находится в Пригородном районе Северной Осетии. Населенный пункт расположен в 8 км к западу от Владикавказа — столицы республики. В нем проживает около 8200 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных