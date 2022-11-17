В Северной Осетии сообщили о падении одномоторного частного самолета
В Северной Осетии произошло крушение одномоторного частного самолета. Об этом сообщает региональное управление МЧС в Telegram-канале.
«В районе аэродрома ДОСААФ под с. Гизель упал одномоторный частный самолет», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, пилот погиб, его личность устанавливается. В ГУ МЧС по Северной Осетии уточнили, что в самолете находился только он. Отмечается, что на месте крушения работают спасательные службы. Пресс-служба регионального управления МЧС также поделилась кадрами с места происшествия.
Село Гизель находится в Пригородном районе Северной Осетии. Населенный пункт расположен в 8 км к западу от Владикавказа — столицы республики. В нем проживает около 8200 человек.
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