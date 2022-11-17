Минтруд предложил выделять субсидии для найма работников из других регионов

Для получения субсидий предприятия должны подходить под ряд критериев. Так, компания должна работать в регионе не менее одного года, не находиться в процессе реорганизации или ликвидации, в ее штате должно быть не менее 50 сотрудников. Также в работе организации не допускается иностранное участие. Список таких предприятий будет утверждаться в регионах.