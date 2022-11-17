Минтруд предложил выделять субсидии для найма работников из других регионов
Минтруд подготовил проект постановления правительства о расширении программы субсидирования найма. Документ опубликован на портале проектов нормативных актов.
В частности, ведомство предлагает выделять средства отдельным предприятиям для оплаты переезда сотрудников из других регионов и аренды жилья на год. По данным министерства, в настоящее время предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) нуждаются в 5000 работниках.
В Минтруде отметили, что работодатель сможет получить субсидию в размере 183 348 руб. на одного человека. Выплаты делятся на четыре части, они будут приходить работодателю ежеквартально. Инициатива позволит обеспечить рабочие места для 5500 сотрудников, подсчитали в ведомстве.
Для получения субсидий предприятия должны подходить под ряд критериев. Так, компания должна работать в регионе не менее одного года, не находиться в процессе реорганизации или ликвидации, в ее штате должно быть не менее 50 сотрудников. Также в работе организации не допускается иностранное участие. Список таких предприятий будет утверждаться в регионах.
В настоящее время в России действует программа субсидирования найма, которая предусматривает выплаты предприятиям за трудоустройство молодых специалистов. Согласно постановлению правительства, субсидия равна трем минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных.
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