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Общество

Минтруд предложил выделять субсидии для найма работников из других регионов

Ведомости

Минтруд подготовил проект постановления правительства о расширении программы субсидирования найма. Документ опубликован на портале проектов нормативных актов.

В частности, ведомство предлагает выделять средства отдельным предприятиям для оплаты переезда сотрудников из других регионов и аренды жилья на год. По данным министерства, в настоящее время предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) нуждаются в 5000 работниках.

В Минтруде отметили, что работодатель сможет получить субсидию в размере 183 348 руб. на одного человека. Выплаты делятся на четыре части, они будут приходить работодателю ежеквартально. Инициатива позволит обеспечить рабочие места для 5500 сотрудников, подсчитали в ведомстве.

Для получения субсидий предприятия должны подходить под ряд критериев. Так, компания должна работать в регионе не менее одного года, не находиться в процессе реорганизации или ликвидации, в ее штате должно быть не менее 50 сотрудников. Также в работе организации не допускается иностранное участие. Список таких предприятий будет утверждаться в регионах. 

В настоящее время в России действует программа субсидирования найма, которая предусматривает выплаты предприятиям за трудоустройство молодых специалистов. Согласно постановлению правительства, субсидия равна трем минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных