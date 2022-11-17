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Общество

Не менее 20 человек погибли в результате пожара в Палестине

Ведомости

В результате пожара в жилом доме, расположенном в лагере для беженцев Джабалия на севере сектора Газа, погибли не менее 20 человек, сообщает местное издание Wafa.

«Не менее 20 граждан погибли, другие получили травмы из-за крупного пожара в жилом доме в лагере Джабалия на севере сектора Газа в пятницу вечером», — пишет издание.

Отмечается, что часть пострадавших удалось вывести из горящего здания, они были направлены в больницу в соседнем населенном пункте. Корреспондент издания полагает, что число жертв, скорее всего, увеличится, среди них есть дети.

Соболезнования в связи с гибелью людей уже выразил президент Палестины Махмуд Аббас.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных