Не менее 20 человек погибли в результате пожара в Палестине
В результате пожара в жилом доме, расположенном в лагере для беженцев Джабалия на севере сектора Газа, погибли не менее 20 человек, сообщает местное издание Wafa.
«Не менее 20 граждан погибли, другие получили травмы из-за крупного пожара в жилом доме в лагере Джабалия на севере сектора Газа в пятницу вечером», — пишет издание.
Отмечается, что часть пострадавших удалось вывести из горящего здания, они были направлены в больницу в соседнем населенном пункте. Корреспондент издания полагает, что число жертв, скорее всего, увеличится, среди них есть дети.
Соболезнования в связи с гибелью людей уже выразил президент Палестины Махмуд Аббас.