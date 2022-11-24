СК возбудил дело после стрельбы в Крымске
Следственный комитет Краснодарского края возбудил уголовное дело об убийстве троих человек и покушении на убийство четвертого после стрельбы на улице в Крымске, передает пресс-служба ведомства.
Как отмечено в сообщении, 66-летний мужчина выстрелил в двух знакомых, которые скончались на месте. Он также убил еще одного мужчину, личность которого устанавливается. Злоумышленник также ранил еще одного человека, затем застрелился сам.
«В настоящее время на месте работают следователи и следователи-криминалисты СКР по краю, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также мотивов совершения преступления», — заключили в СК.
Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на источники ранее сообщил, что огонь открыл местный житель Владимир Жиров. Сегодня он проиграл суд о взыскании неосновательного обогащения — другими сторонами в суде выступали его жена и сын.
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