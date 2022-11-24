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СК возбудил дело после стрельбы в Крымске

Ведомости

Следственный комитет Краснодарского края возбудил уголовное дело об убийстве троих человек и покушении на убийство четвертого после стрельбы на улице в Крымске, передает пресс-служба ведомства.

Как отмечено в сообщении, 66-летний мужчина выстрелил в двух знакомых, которые скончались на месте. Он также убил еще одного мужчину, личность которого устанавливается. Злоумышленник также ранил еще одного человека, затем застрелился сам.

«В настоящее время на месте работают следователи и следователи-криминалисты СКР по краю, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также мотивов совершения преступления», — заключили в СК.

Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на источники ранее сообщил, что огонь открыл местный житель Владимир Жиров. Сегодня он проиграл суд о взыскании неосновательного обогащения — другими сторонами в суде выступали его жена и сын.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных