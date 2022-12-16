«РИА Новости»: в Бердянске задержали диверсантов на железной дороге
В Бердянске Запорожской области задержали двух жителей за диверсию на железной дороге, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на представителя одного из силовых ведомств.
«Злоумышленники повредили электрооборудование системы координации движения железнодорожного транспорта, а также линии связи. Также положили на железнодорожное полотно столб, чтобы организовать сход состава с рельсов», — сообщил собеседник «РИА Новости».
Инженер мелитопольской железной дороги заявил агентству, что это могло привести к гибели людей. Благодаря бдительности машиниста происшествия удалось избежать, заключил он. По данному инциденту заведено уголовное дело по статье «Диверсия», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
Ранее, 14 декабря, врио главы администрации Бердянска Александр Сауленко сообщил, что в городе диверсанты подорвали подстанцию и опору ЛЭП. Из-за происшествия свыше 10 000 жителей города остались без электроснабжения. Сауленко заявил, что правоохранительные органы занимаются поиском лиц, причастных к этому.
8 декабря в Госдуму внесли законопроекты, целью которых является усиление ответственности за диверсионную деятельность. Авторами инициативы стали председатель Госдумы Вячеслав Володин, все депутаты от «Единой России» и руководители других фракций. 14 декабря Госдума приняла в первом чтении блок законопроектов.
Согласно законопроекту, за склонение к диверсии последует наказание вплоть до 20 лет лишения свободы, за прохождение обучения с целью совершить диверсию гражданину будет грозить наказание вплоть до пожизненного заключения. Также за создание диверсионного сообщества последует наказание в виде пожизненного заключения. До 10 лет лишения свободы будет грозить участникам диверсионного сообщества.
30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении к России. Глава государства подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда».