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«РИА Новости»: в Бердянске задержали диверсантов на железной дороге

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В Бердянске Запорожской области задержали двух жителей за диверсию на железной дороге, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на представителя одного из силовых ведомств.

«Злоумышленники повредили электрооборудование системы координации движения железнодорожного транспорта, а также линии связи. Также положили на железнодорожное полотно столб, чтобы организовать сход состава с рельсов», — сообщил собеседник «РИА Новости».

Инженер мелитопольской железной дороги заявил агентству, что это могло привести к гибели людей. Благодаря бдительности машиниста происшествия удалось избежать, заключил он. По данному инциденту заведено уголовное дело по статье «Диверсия», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Ранее, 14 декабря, врио главы администрации Бердянска Александр Сауленко сообщил, что в городе диверсанты подорвали подстанцию и опору ЛЭП. Из-за происшествия свыше 10 000 жителей города остались без электроснабжения. Сауленко заявил, что правоохранительные органы занимаются поиском лиц, причастных к этому.

8 декабря в Госдуму внесли законопроекты, целью которых является усиление ответственности за диверсионную деятельность. Авторами инициативы стали председатель Госдумы Вячеслав Володин, все депутаты от «Единой России» и руководители других фракций. 14 декабря Госдума приняла в первом чтении блок законопроектов.

Согласно законопроекту, за склонение к диверсии последует наказание вплоть до 20 лет лишения свободы, за прохождение обучения с целью совершить диверсию гражданину будет грозить наказание вплоть до пожизненного заключения. Также за создание диверсионного сообщества последует наказание в виде пожизненного заключения. До 10 лет лишения свободы будет грозить участникам диверсионного сообщества.

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30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении к России. Глава государства подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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