Памятник погибшему руководителю МЧС Зиничеву планируют открыть в конце декабря
Памятник министру МЧС Евгению Зиничеву, погибшему в 2021 г., откроют в Москве в конце декабря, сообщил «Ведомостям» источник, близкий к Госдуме. В церемонии может принять участие глава МЧС Александр Куренков и председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский, сказал собеседник.
В качестве ориентировочной даты источник назвал 27 декабря. Представитель РВИО подтвердил, что торжественное открытие памятника «планируется», но не стал называть участников и точную дату мероприятия и пообещал прислать официальный анонс позднее.
Мосгордума поддержала предложение установить памятник Зиничеву в декабре 2021 г. Монумент планировалось установить в сквере Дмитрия Михайлика в районе Фили-Давыдково, ул. Кременчугская, д. 5, корп.1. Сообщалось, что средства в размере 20 млн руб. на возведение памятника выделит Российское военно-историческое общество.
Зиничев, занимавший пост министра с 2018 г., погиб 8 сентября 2021 г. Министр находился в Норильске, где проходили межведомственные учения в Арктической зоне России. Согласно сообщению ведомства, он погиб, спасая жизнь человека во время учений. Президент присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно. 10 сентября 2021 г. его похоронили с воинскими почестями в Санкт-Петербурге.