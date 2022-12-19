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Памятник погибшему руководителю МЧС Зиничеву планируют открыть в конце декабря

Ведомости

Памятник министру МЧС Евгению Зиничеву, погибшему в 2021 г., откроют в Москве в конце декабря, сообщил «Ведомостям» источник, близкий к Госдуме. В церемонии может принять участие глава МЧС Александр Куренков и председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский, сказал собеседник.

В качестве ориентировочной даты источник назвал 27 декабря. Представитель РВИО подтвердил, что торжественное открытие памятника «планируется», но не стал называть участников и точную дату мероприятия и пообещал прислать официальный анонс позднее.

Мосгордума поддержала предложение установить памятник Зиничеву в декабре 2021 г. Монумент планировалось установить в сквере Дмитрия Михайлика в районе Фили-Давыдково, ул. Кременчугская, д. 5, корп.1. Сообщалось, что средства в размере 20 млн руб. на возведение памятника выделит Российское военно-историческое общество.

Зиничев, занимавший пост министра с 2018 г., погиб 8 сентября 2021 г. Министр находился в Норильске, где проходили межведомственные учения в Арктической зоне России. Согласно сообщению ведомства, он погиб, спасая жизнь человека во время учений. Президент присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно. 10 сентября 2021 г. его похоронили с воинскими почестями в Санкт-Петербурге.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных