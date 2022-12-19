Дочь бывшего мэра Самары приговорили к семи годам колонии за вымогательство
Ленинский районный суд Самары приговорил дочь бывшего мэра города Виктора Тархова Людмилу Тархову к семи годам колонии общего режима, сообщил ТАСС. Ее признали виновной в вымогательстве в особо крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ).
«Семь лет колонии общего режима», — заключил судья.
Адвокат Тарховой Андрей Карномазов заявил о намерении обжаловать данное решение.
Ранее прокуратура запросила 11 лет лишения свободы для Тарховой. «Я считаю, что это какая-то необъективность прокуратуры», — сказал Карномазов, комментируя запрос гособвинения.
В декабре 2020 г., по версии следствия, как пишет ТАСС, дочь экс-мэра Самары получила информацию, распространение которой могло бы навредить репутации депутата Самарской губернской думы Александра Милеева. Тархова не раз встречалась с депутатом и требовала 200 млн руб., угрожая разместить в интернете имеющуюся у нее информацию. ТАСС пишет, что после получения денежных средств в июле 2021 г. Тархову задержали, и суд отправил ее под домашний арест.