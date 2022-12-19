Дочь бывшего мэра Самары приговорили к семи годам колонии за вымогательство

В декабре 2020 г., по версии следствия, как пишет ТАСС, дочь экс-мэра Самары получила информацию, распространение которой могло бы навредить репутации депутата Самарской губернской думы Александра Милеева. Тархова не раз встречалась с депутатом и требовала 200 млн руб., угрожая разместить в интернете имеющуюся у нее информацию. ТАСС пишет, что после получения денежных средств в июле 2021 г. Тархову задержали, и суд отправил ее под домашний арест.