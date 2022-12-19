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Дочь бывшего мэра Самары приговорили к семи годам колонии за вымогательство

Ведомости

Ленинский районный суд Самары приговорил дочь бывшего мэра города Виктора Тархова Людмилу Тархову к семи годам колонии общего режима, сообщил ТАСС. Ее признали виновной в вымогательстве в особо крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ).

«Семь лет колонии общего режима», — заключил судья.

Адвокат Тарховой Андрей Карномазов заявил о намерении обжаловать данное решение.

Ранее прокуратура запросила 11 лет лишения свободы для Тарховой. «Я считаю, что это какая-то необъективность прокуратуры», — сказал Карномазов, комментируя запрос гособвинения.

В декабре 2020 г., по версии следствия, как пишет ТАСС, дочь экс-мэра Самары получила информацию, распространение которой могло бы навредить репутации депутата Самарской губернской думы Александра Милеева. Тархова не раз встречалась с депутатом и требовала 200 млн руб., угрожая разместить в интернете имеющуюся у нее информацию. ТАСС пишет, что после получения денежных средств в июле 2021 г. Тархову задержали, и суд отправил ее под домашний арест.

Ранее по теме: Суд приговорил сына Павла Астахова к 3,5 года тюрьмы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных