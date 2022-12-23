WSJ: врачи в США призвали снять с продажи «Терафлю» из-за его неэффективности
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) призвало снять с продажи антигистаминные препараты Benadryl, отхаркивающие Mucinex, порошок от гриппа и простуды Theraflu и жаропонижающие средства Tylenol. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.
Исследование врачей показало, что лекарства являются неэффективными, пишет газета. Уточняется, что данные препараты содержат фенилэфрин, вещество помогает справиться с заложенностью носа. Они отпускаются без рецепта врача и безопасны для здоровья.
В то же время результаты как минимум четырех исследований показали, что эти лекарства не справляются с заложенностью носа. В связи с этим FDA рекомендовало снять препарат с продаж.
Как отмечает WSJ, еще в 2015 г. ученые из Университета Флориды направили FDA петицию, в которой просили ведомство исключить фенилэфрин из списка одобренных безрецептурных лекарств. Год спустя FDA сообщило, что рассматривает данный вопрос, и отметило, что идея требует «тщательного изучения».
Газета направила запросы производителям препаратов. В Johnson & Johnson (выпускает Tylenol и Benadryl) заявили, что фенилэфрин признан FDA безопасным, в настоящее время компания изучает последние данные. В Reckitt Benckiser Group PLC (Mucinex) отметили, что соблюдают все правила. В Haleon PLC (Theraflu) отказались от комментариев.