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WSJ: врачи в США призвали снять с продажи «Терафлю» из-за его неэффективности

Ведомости

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) призвало снять с продажи антигистаминные препараты Benadryl, отхаркивающие Mucinex, порошок от гриппа и простуды Theraflu и жаропонижающие средства Tylenol. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Исследование врачей показало, что лекарства являются неэффективными, пишет газета. Уточняется, что данные препараты содержат фенилэфрин, вещество помогает справиться с заложенностью носа. Они отпускаются без рецепта врача и безопасны для здоровья.

В то же время результаты как минимум четырех исследований показали, что эти лекарства не справляются с заложенностью носа. В связи с этим FDA рекомендовало снять препарат с продаж.

Как отмечает WSJ, еще в 2015 г. ученые из Университета Флориды направили FDA петицию, в которой просили ведомство исключить фенилэфрин из списка одобренных безрецептурных лекарств. Год спустя FDA сообщило, что рассматривает данный вопрос, и отметило, что идея требует «тщательного изучения».

Газета направила запросы производителям препаратов. В Johnson & Johnson (выпускает Tylenol и Benadryl) заявили, что фенилэфрин признан FDA безопасным, в настоящее время компания изучает последние данные. В Reckitt Benckiser Group PLC (Mucinex) отметили, что соблюдают все правила. В Haleon PLC (Theraflu) отказались от комментариев. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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