Дептранс Москвы попросил агрегаторов такси не повышать цены на праздники
Дептранс Москвы призвал агрегаторов такси не поднимать цены в новогодние праздники. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Мы обратились ко всем крупным операторам и таксомоторным компаниям Москвы с просьбой не поднимать стоимость поездок перед Новым годом, в праздничную ночь и во время каникул», — говорится в сообщении.
В столичном дептрансе отметили, что ежедневно такси перевозят в Москве более 1,6 млн пассажиров. Заммэра Москвы Максим Ликсутов выразил понимание, что жители столицы будут пользоваться услугами такси и в предпраздничные дни, и в новогоднюю ночь, и в течение праздников. В связи с этим операторов такси попросили устанавливать «привычные для пассажиров цены».