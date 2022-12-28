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Общество

Дептранс Москвы попросил агрегаторов такси не повышать цены на праздники

Ведомости

Дептранс Москвы призвал агрегаторов такси не поднимать цены в новогодние праздники. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Мы обратились ко всем крупным операторам и таксомоторным компаниям Москвы с просьбой не поднимать стоимость поездок перед Новым годом, в праздничную ночь и во время каникул», — говорится в сообщении. 

В столичном дептрансе отметили, что ежедневно такси перевозят в Москве более 1,6 млн пассажиров. Заммэра Москвы Максим Ликсутов выразил понимание, что жители столицы будут пользоваться услугами такси и в предпраздничные дни, и в новогоднюю ночь, и в течение праздников. В связи с этим операторов такси попросили устанавливать «привычные для пассажиров цены».

Помимо такси, для москвичей в новогоднюю ночь также будет доступно метро и МЦК. Ранее дептранс напомнил, что в ночь на 1 января метро и МЦК в Москве будут работать круглосуточно. В мэрии добавили, что проезд в общественном транспорте столицы с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января будет бесплатным.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных