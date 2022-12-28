Дептранс Москвы попросил агрегаторов такси не повышать цены на праздники

Помимо такси, для москвичей в новогоднюю ночь также будет доступно метро и МЦК. Ранее дептранс напомнил, что в ночь на 1 января метро и МЦК в Москве будут работать круглосуточно. В мэрии добавили, что проезд в общественном транспорте столицы с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января будет бесплатным.